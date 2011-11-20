جزئیات بسته سوم حمایت از صنعت/ زمزمه اجرای فاز3 هدفمندی را نشنیدم

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر در مورد اجرایی‌شدن بسته سوم حمایتی بخش صنعت و معدن گفت: در مورد تامین منابع مالی برای بسته حمایتی سوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز منتظر است تا ستاد هدفمندی یارانه‌ها به کمک او بیاید و بتواند بسته‌‎های حمایتی را اجرایی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان البته اگر پروژه‌هایی برای بهسازی و نوسازی صنایع، بهره‌مندی از خطوط انرژی و بهبود بهره‌وری انرژی متقاضی استفاده از تسهیلات باشند، وزارت صنعت می‌تواند آنها را از وام صندوق توسعه ملی بهره‌مند کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز این موضوع شروع شده و اگر بخش‌خصوصی پروژه‌هایی را مطرح کند که منابع صندوق را نیاز داشته باشد، آن‌ها را نیز در فهرست قرار خواهیم داد و به بانک معرفی خواهیم کرد.

غضنفری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی زمزمه اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها را سر می‌دهند، گفت: من این زمزمه را نشنیده‎ام.