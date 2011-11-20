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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

محمد زاده در گفتگو با مهر:

اجرای طرح سنجش بینایی تا 15 آذر در اصفهان ادامه دارد

اجرای طرح سنجش بینایی تا 15 آذر در اصفهان ادامه دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: اجرای طرح سنجش بینایی به صورت سراسری در آبان ماه سال جاری انجام شد و با تمدید زمان، اجرای این طرح در اصفهان تا 15 آذرماه دارد.

محمود محمد زاده در گفتگو با خبر نگار مهر بیان داشت: طرح سنجش بینایی که به طور سراسری هر سال انجام می‌شود، برای کودکان سنین چهار تا شش سال اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال این طرح جدی‌تر در استان اجرا می‌شود، افزود: در این طرح سنجش از قابلیت و همکاری پایگاه بسیج و مساجد نیز استفاده شده است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: سازمان بهزیستی از هیچگونه هزینه مالی در این خصوص کوتاهی نمی‌کند، زیرا هزینه سنگین پیشگیری از نابینایی بسیار کم هزینه‌تر از درمان آن است.

وی با بیان اینکه در هزار و 200 مهد کودک سراسر استان این طرح اجرا می‌شود، افزود: تا آخر آبان ماه این طرح سراسری و از  15 آذرماه سنجش در 540 پایگاه در اصفهان انجام می‌شود.

 محمد زاده با بیان اینکه طرح نظر سنجی تنبلی چشم هر ساله اجرا می‌شود، بیان داشت: 85 درصد از کودکان در این طرح سنجش سنجیده و کنترل می‌شوند.

کد مطلب 1464337

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