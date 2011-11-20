دستگیری 8 قاچاقچی سیگار در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران و در بازدید از واحدهای توزیع کننده مواد دخانی در سطح شهرستان‌های رباط کریم و شهریار 32 هزار و 480 نخ سیگار قاچاق کشف شد.

ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان به منظور اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازدید از واحدهای توزیع کننده مواد دخانی در سطح شهرستان‌های رباط کریم و شهریار به ترتیب 25 هزار و 600 و شش هزار و 880 نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط کردند.

ارزش این مقدار کالای قاچاق 20 میلیون و 295 هزار ریال برآورد شده است.

متخلفان واحدهای صنفی دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

