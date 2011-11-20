کتابخانه تخصصی نویسندگان لرستانی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان صبح یکشنبه در مراسم جشن کتاب لرستان در سخنانی اظهار داشت: در جشن کتاب استان از بیش از 80 نفر از فعالان حوزه کتاب، پدید آوران و خادمان کتاب لرستان تجلیل می شود.

وی بیان داشت: در این مراسم از مولفان و ناشران حوزه های مختلف کتاب های دینی، تاریخی، ادبی و... تجلیل خواهد شد.

حجت الاسلام اسماعیلیان با بیان اینکه برنامه ریزی برای جمع آوری کتاب های نویسندگان لرستانی در قالب کتابخانه تخصصی نویسندگان لرستان در حال انجام است، عنوان کرد: در فاز اول این پروژه 1800 جلد کتاب نویسندگان لرستانی جمع آوری شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه نویسندگان کتاب های جمع آوری شده لرستانی هستند تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال جمع آوری تمام کتب جدید و قدیم مربوط به نویسندگان لرستانی است و در نظر دارد با راه اندازی این کتابخانه تخصصی هویت لرستان را به مردم و جوانان استان و کشور معرفی کند.

وی با اشاره به حضور نویسندگان لرستانی در جشن کتاب ایران که در تهران برگزار شده است یادآور شد: نویسندگان لرستانی در این مراسم با سخنان پرمحتوا و علمی خود خوش درخشیده اند.

حجت الاسلام اسماعیلیان با تاکید بر اینکه زیرساخت لازم برای توسعه لرستان تقویت فرهنگ است گفت: پیشرفت در فرهنگ باعث توسعه لرستان در همه حوزه ها می شود.

وی با بیان اینکه حضور فعالان عرصه فرهنگ، هنر و تالیف برای توسعه و پیشرفت استان ضروری است تاکید کرد: فعالان فرهنگی ما با ارائه نظرات خود می توانند به پیشبرد اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوانیم از ذهن و فکر نویسندگان، هنرمندان و ناشران برای پیشرفت استان استفاده کنیم.

در پایان این مراسم از کتابداران نمونه، نویسندگان نمونه لرستان، کتابخوانان فعال، ناشران فعال استان و کتابفروشی های نمونه با اهدا لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.