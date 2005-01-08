دو هزار دستگاه خودرو سمند به ناوگان تاكسيراني تهران افزوده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، سيدجمال هاشمي عرب گفت : در حال حاضر حدود 3 هزار و 500 دستگاه تاكسي سمند در ناوگان تاكسيراني شهر تهران فعال هستند كه تا پايان امسال 2 هزار دستگاه ديگر نيز به اين مجموعه اضافه خواهد شد.



وي در خصوص 30 هزار دستگاه تاكسي پژو كه قرار بود به رانندگان تاكسي و ساير افراد عادي داراي صلاحيت واگذار شود ، اظهار داشت : مراحل تست دو دستگاه پژويي كه از كارخانه سازنده تحويل گرفته بوديم در حال انجام است و همچنين در حال مذاكراتي با بانك هاي مختلف به منظور واگذاري تسهيلات ويژه از جمله وام با بهره كم براي افزايش توان خريداران اين تاكسي ها هستيم .

هاشمي عرب افزود : تمام تلاش ما اين است كه بتوانيم قيمت تمام شده پژوها را براي خريداران تا حد 7 ميليون تومان برسانيم تا به اين ترتيب قدرت خريد اقشار مختلف در اين زمينه فراهم شود كه به محض رسيدن به نتيجه مطلوب در اين زمينه از يكسو و به دست آمدن نتايج نهايي تست هاي انجام شده بر روي دو مدل نمونه ، نظر نهايي خود را در خصوص ورود ما بقي اين خودروها اعلام خواهيم كرد .