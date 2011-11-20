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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

بخشی:

حسابرسی دهیارایهای گلستان اجرا شد

حسابرسی دهیارایهای گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان درباره حسابرسی دهیاری ها گفت: حسابرسی عملکرد مالی سال های 88 و 89 دهیاری های استان توسط شرکت های عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا بخشی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه همایش سراسری دهیاران استان افزود: حسابرسی برای بررسی اسناد مالی، شفاف سازی عملکرد مالی دهیاری ها و شناسایی تخلفات احتمالی انجام می شود.

وی درباره همایش گفت: این همایش با هدف تبیین سیاست های آتی دولت و استان در زمینه توسعه روستاها، تقویت جایگاه دهیاری ها و ایجاد تعامل بیش از پیش بین ادارات و دهیاری ها برگزار شد.

بخشی افزود: علاوه بر مقامات ارشد و میهمانان استانی مهندس فراغی ، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به عنوان مهمان ویژه در این همایش سخنرانی کرد.

وی در ادامه گفت: با توجه به در پیش بودن آزمون جامع مکاتبه ای استان، تلاش ما بر این بوده که دهیاران متقاضی شرکت در این آزمون در این همایش حضور یابند.

بخشی افزود: این کار بر اساس بند ب ماده 59 آیین نامه مالی دهیاری ها و مطابق دستورالعمل سازمان شهرداری ها و دهیاری ها صورت می پذیرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان افزود: با ارسال نامه ای به فرمانداران بر لزوم همکاری دهیاران در برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس که هشتم آذرماه همزمان با سراسر کشور انجام می شود تاکید شده است.  
کد مطلب 1464340

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