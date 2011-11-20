حسابرسی دهیارایهای گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا بخشی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه همایش سراسری دهیاران استان افزود: حسابرسی برای بررسی اسناد مالی، شفاف سازی عملکرد مالی دهیاری ها و شناسایی تخلفات احتمالی انجام می شود.

وی درباره همایش گفت: این همایش با هدف تبیین سیاست های آتی دولت و استان در زمینه توسعه روستاها، تقویت جایگاه دهیاری ها و ایجاد تعامل بیش از پیش بین ادارات و دهیاری ها برگزار شد.

بخشی افزود: علاوه بر مقامات ارشد و میهمانان استانی مهندس فراغی ، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به عنوان مهمان ویژه در این همایش سخنرانی کرد.

وی در ادامه گفت: با توجه به در پیش بودن آزمون جامع مکاتبه ای استان، تلاش ما بر این بوده که دهیاران متقاضی شرکت در این آزمون در این همایش حضور یابند.

بخشی افزود: این کار بر اساس بند ب ماده 59 آیین نامه مالی دهیاری ها و مطابق دستورالعمل سازمان شهرداری ها و دهیاری ها صورت می پذیرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان افزود: با ارسال نامه ای به فرمانداران بر لزوم همکاری دهیاران در برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس که هشتم آذرماه همزمان با سراسر کشور انجام می شود تاکید شده است.