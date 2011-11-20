اخبار کوتاه پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر،جشنواره موسیقی سنتی انجمن قشقایی در دانشگاه پیام نور مرکز کازرون برگزار شد.

اسداله عباسی رئیس مرکز کازرون ضمن تبریک عیدسعیدخم در رابطه با نقش مذهبی عشایر گفت: ارادت و عشق مفرط به ائمه اطهار(ع) از خصوصیات بارز عشایر است.

وی با بیان اینکه فرهنگ سنتی عشایر در واقع یک فرهنگ مذهبی است، افزود: وظیفه دانشگاه و دانشجویان است که نسبت به تقویت قومیت ها برنامه ریزی صحیح و اصولی داشته باشند.

در ادامه عباسی ضمن بیان اینکه فرهنگها در معرض جنگ نرم هستند، گفت: فرهنگ عشایرهم از این قاعده مستثنی نیست.

وی در رابطه با اهداف موسیقی عشایری و محتوای آن عنوان کرد: موسیقی سنتی از لهو و لعب به دور است و در مضامین خودش مفاهیمی همچون عشق پاک، وسیله رسیدن به محبوب و راز ونیاز با محبوب را در بردارد.

نمایشگاه سفالگری در دانشگاه پیام نور فیروزآباد

دانشجویان رشته صنایع دستی دانشگاه پیام نور فیروزآباد نمایشگاه سفالگری بر پا کردند.

دانشجویان این رشته هنر کار با گل را به صورت حرفه ای دنبال می کنند و کاردستیهای سفالی را در اشکال مختلف در این نمایشگاه ارائه دادند.

نمایشگاه سفالگری دانشجویان رشته ی صنایع دستی پیام نور فیروزآباد با ارائه 20 مدل کار انجام شده که ذوق و هنر طراحی در سفالگری را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داد.

انتشار نشریه علمی-پژوهشی بلور در دانشگاه پیام نور شیراز

ششمین نشریه علمی-پژوهشی بلور با دارا بودن مقام سوم کشوری برای اولین بار به صورت رنگی منتشر شد.

ششمین شماره نشریه علمی -تخصصی شیمی با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته شیمی و آگاهی از آخرین اخبار روز علمی منتشر شد.

مسئول نشریه بلور با بیان این مطلب افزود: نشریه بلور سالهای گذشته موفق به کسب مقام سوم از لحاظ محتوا،چیدمان و بار علمی از بین نشریه های پیام نور سراسر کشور شد.