پنج درصد از رانندگان اصفهانی جریمه بالای یک میلیون تومان دارند

حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد رانندگان با جریمه بالای یک میلیون تومان در اصفهان بسیار کم است، اظهار داشت: تمامی رانندگان از میزان جریمه خود برای پرداخت جریمه اطلاع رسانی شده‌اند.

وی افزود: بیش از 90 درصد از رانندگان درهنگام تعویض پلاک و یا مراجعه به پلیس نسبت به پرداخت جریمه اقدام و در این زمینه تصویه حساب می‌کنند.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با بیان اینکه در اصفهان رانندگان با تخلف میلیونی کمتر وجود دارد، تصریح کرد: نزدیک به پنج درصد از رانندگان در استان اصفهان دارای جریمه سنگین یک میلیون تومان هستند.

وی با بیان اینکه به تمامی رانندگان با جرائم سنگین به خصوص یک میلیون تومانی پیامک پرداخت جریمه ارسال شده است، افزود: این افراد به مدت یک ماه فرصت دارند که برای پرداخت جریمه نقدی خود اقدام کنند.

غلامی در مورد رانندگانی که به پرداخت جریمه‌های سنگین خود اقدام نمی‌کنند، افزود: بر اساس قانون جدید از تردد رانندگان با جریمه‌های سنگین در سطح شهر جلوگیری می‌شود.