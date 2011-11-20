انقلاب نقش زنان را ارتقا داد/ منطق شهادت با تلاش بانوان نهادینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر یکشنبه در همایش " زنان و انتخابات شهرستان آق قلا " به نقش زن در جامعه ایران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این نقش را در عرصه های مختلف مدیریت سیاسی، اجماعی، فرهنگی خانه و خانواده قابل مشاهده است و کشور ایران تنها کشوری در جهان است که زنان ایرانی همانند مردان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

وی افزود: باتوجه به اینکه در آستانه انتخابات سرنوشت سازی قرار داریم بانوان باید در تمام مراحل حضور سیاسی و مشارکت فعالی داشته باشند.

کر اضافه کرد: جامعه زنان ایرانی است جامعه هوشمند است و شاهد بودیم که زنان در تمام مراحل مختلف تاریخ ایران، موثر و اثر گذار بودند.

فرماندار آق قلا نقش زنان را برای حضور حداکثری بسیار مهم دانست و گفت: زنان این بار نیز با حضور در انتخابات توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهند کرد و تمامی توطئه دشمنان نظام را با حضور حداکثری خود خنثی خواهند کرد.



کر در بخش دیگری از سخنانش بر نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده اشاره کرد و افزود: نقش خانواده ها در خنثی‌سازی اهداف و برنامه‌های دشمنان بر هیچ کس پوشیده نیست و باید برنامه‌ریزی‌های موثری در آگاه‌سازی بانوان به عنوان محور تربیتی فرزندان صورت پذیرد.



فرماندار شهرستان آق قلا با اشاره به در پیش بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سیاست اصلی و محوری انتخابات را مقام معظم رهبری در دو موضوع مهم قانومندی و حضور حداکثری مشخص فرمودند و ما وظیفه داریم در این راستا تلاش کنیم.

فرماندار شهرستان آق قلا در بخش دیگری از سخنان خود نقش زنان را در پیروزی انقلاب و 8 سال دفاع مقدس وصف ناشدنی دانست. تصریح کرد :روحیه مقاومت و پایداری مردان ایرانی در برابر جنگ نا برابر دشمن و درخشش ایران اسلامی در عرصه های جهانی نتیجه تربیت مادرانی و زنانی است،که فرهنگ اسلام و منطق شهادت را در جامعه نهادینه کردند.



مشاور امور بانوان فرمانداری نیزدر این مراسم به نقش محوری زنان در عرصه های مختلف اجتماعی جامعه اشاره و و هوشیاری و آگاهی آنان را در شرایط حساس حاضر خواستار شد.