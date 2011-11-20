امنیت امروزی حاصل شهادت طلبی بسیجیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری گفت: نیروی های بسیج، ذخایر ارزشمند جمهوری اسلامی ایران هستند و باید از چنین سرمایه هایی برای اداره بخشهای مختلف بهره گیری شود.

فرماندار سنقر تاکید کرد: باید فرهنگ و تفکر بسیجی و شهادت طلبی را در بین دانش آموزان ترویج دهیم و ایثارگری‌ها و از جان گذشتگیهای بسیجیان در 8 سال دفاع مقدس به نسل امروزی منتقل شود تا جوانان بدانند که این امنیت و آرامش امروزی چگونه حاصل شده است.

حیدری با اشاره به تلاش و کوشش دست اندر کاران در سپاه و آموزش پرورش این شهرستان، افزود: سنقر در بحث اعزام کاروان راهیان نور و برگزاری برنامه های هفته بسیج دانش آموزی رتبه برتر استان را کسب کرده است.

فرماندار سنقر گفت: از تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان می خواهیم که در برنامه های هفته بسیج مشارکت و فعالیت بیشتری داشته باشند.