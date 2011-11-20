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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

با حضور ماهاتیر برگزار شد؛

دادگاه نمادین محاکمه بوش و بلر در مالزی/ انتشار 19 بند موارد اتهامی

دادگاه نمادین محاکمه بوش و بلر در مالزی/ انتشار 19 بند موارد اتهامی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دادگاه نمادین محاکمه "جرج بوش" رییس جمهوری پیشین آمریکا و "تونی بلر" نخست وزیر پیشین انگلیس به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در کوالالامپور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دادگاه که با حضور ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی برگزار شد، به اتهامات بوش و بلر در به راه انداختن جنگ بر علیه عراق بدون تحریم سازمان ملل و بدون دلیل قانع کننده و جنایت آنان بر علیه صلح رسیدگی خواهد شد.

دراین دادگاه که در محل بنیاد صلح جهانی پردانا برگزار می شود، اسناد معتبر بسیاری درباره جنایات جنگی آمریکا و انگلیس در جنگ با عراق منتشر شده و به آنها رسیدگی خواهد شد.

همزمان با آغاز این دادگاه موارد اتهامی متهمین در 19 بند منتشر و به مدت چهار روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حمله نظامی آمریکا و انگلیس علیرغم صدور آخرین قطعنامه شورای امنیت مبنی براعطای فرصت به عراق و عدم به کارگیری قدرت نظامی، عدم اثبات ادعای آمریکا و انگلیس مبنی بر وجود تسلیحات کشتار جمعی و همکاری نکردن عراق با بازرسان بین المللی و اذعان دبیرکل وقت سازمان ملل مبنی بر غیرقانونی بودن جنگ بر علیه عراق از جمله موراد اتهامی بوش و بلر در این دادگاه است.

همزمان با برگزاری این دادگاه، نمایشگاهی با عنوان "جنگ جنایت است" اسناد و تصاویری درباره جنایات جنگی کشورهای غربی به ویژه آمریکا را در نقاط مختلف دنیا در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

کد مطلب 1464355

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