باید از ملت آمریکا که از مستضعفین عالم هستند حمایت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران امروز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه همواره خون بر شمشیر پیروز است، گفت: ملتی که بخواهد آزادگی و استقلال داشته باشد این سلاح برنده و خونی که همه ناپاکیها را پاک می کند را به صحنه بیاورد، عزت و استقلال را به ارمغان خواهد آورد.



وی افزود: فرهنگ بسیج، فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری برای مردم، امر به معروف و نهی از منکر و ایستادن در مقابل همه دشمنان بشریت و نهراسیدن و نترسیدن از هیچ کس جز خدای متعال و همچنین فرهنگ عمل به تکلیف است.



فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران با بیان اینکه هفته بسیج امسال مقارن با یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی یعنی بیداری ملت های مسلمان منطقه و حتی دیگر کشورها شده است، گفت: امروز متوجه شدیم که ملت آمریکا هم از مستضعفین هستند و زیر فشار و زور قدرت سرمایه گذاری له شده اند و صدایشان به گوش ما می رسد که باید به آنها کمک کنیم، زیرا این فرمان الهیست که هر انسانی ولو غیر مسلمان که صدایش بلند می شود و کمک می طلبد به آن کمک کنیم.



وی ادامه داد به همین دلیل یک روز از ایام هفته بسیج را به نام روز بیداری ملت های مسلمان در کشورها منطقه نامگذاری کرده ایم، ضمن اینکه از نمایندگان کشورهای مسلمان، اروپایی، آمریکایی و آسیایی دعوت کرده ایم تا با آنها یک هم اندیشی داشته باشیم که این مانند همان کنگره حج است به طوریکه باید همه مسلمانان جمع شوند و با یکدیگر هم اندیشی داشته باشند و از تجربه دیگران استفاده کننده و راه های جدید را بیابند.



همدانی تصریح کرد: امروز به برکت فداکاری زنان و مردان ایران اسلامی ملت ها وقتی برای قیام حرکت می کنند و به حاکمانشان اعتراض می کنند دقیقاً همین حرکت ملت ایران را در به پیروز رسیدن انقلاب اسلامی تکرار می نماید و این برگرفته از فرهنگ بسیج است.



وی اضافه کرد: امروز همه مردمی که در کشورهای مسلمان حرکت می کنند و برای رها شدن از زیر بار ظلم و ستم خون می دهند، کشته و مجروح می دهند و آوارگی را می پذیرند همان هسته های مقاومت بسیج جهان اسلام هستند.

ادامه دارد..

