همايش كاركرد عكاسي در بحران برگزار مي شود

به گزارش گروهفرهنگ و هنر "مهر" ، در اين همايش ابتدا مجتبي آقايي سرپرست اداره كل تبليغات ، سپس دكتر صحفي معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي ، سردار نوريان معاونت اجتماعي ناجا، زاجكانيها رييس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر ، دكتر فاتح مدير كل خبرگزاري ايسنا و دفتري رييس سازمان امداد ونجات جمعيت هلال احمر به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

از كليه نمايندگان رسانه هاي مختلف دعوت شده است در اين همايش واقع در آمفي تئاتر فرهنگسراي نياوران حضور بهم رسانند.

همچنين اولين مجمع عمومي انجمن عكاسان بحران در نمايشگاه عكس " جوانه هاي بم " برگزار مي شود.

اين مجمع، ساعت 14 روز 19 ديماه در سالن آمفي تئاتر فرهنگسراي نياوران با حضور اعضاي اين انجمن كه متشكل ازعكاسان حرفه اي و مطبوعاتي كشور برگزار مي شود.

در اولين مجمع انجمن عكاسان بحران ايران اعضاي هييت رييسه پس از راي گيري براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد و فعاليت انجمن به طور رسمي آغاز خواهد شد كه دراين مدت اجراي خط مشي هاي كلي برنامه ها ، برگزاري نمايشگاهها وهمايش ها و ديگر پروژه ها از وظايف تعيين شده در اساسنامه خواهد بود.

در حال حاضر هيات رييسه موقت انجمن عبارتند از: محسن شانديز رييس حسن سربخشيان نايب رييس ، بهزاد فيروزي دبير ، محمد فرنود سخنگوي انجمن و مجتبي آقايي عضو هيات رييسه.