زعفران جوادآباد رقیب محصولات درجه یک/ زعفران کاران تشنه حمایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زعفران گیاهی با ارتفاع تقریبی 30 سانتیمتر، دارای برگهای دراز و سبز همانند تره است؛ ساقه زیرزمینی آن از دو پیاز تشکیل شده و گلهای ارغوانی بسیار زیبا دارد؛ قسمت کلاله گل زعفران، مرغوبترین قسمت این گیاه و قسمت میله خامه، زعفران درجه دوم را تشکیل می دهد.



زمان گلدهی مزرعه زعفران به طور معمول در آبانماه و دوره گلدهی آن حداکثر 20 روز است که توسط دست و نیروی انسانی برداشت می شود.

بهترین زمان گل گیری زعفران در ساعات اولیه صبح و قبل از طلوع آفتاب است زیرا به دلیل قرارگیری در معرض باد و نور خورشید از کیفیت زعفران کاسته شده و عطر و رنگ آن نیز کاهش می یابد.

از هر 750 گل یک مثقال زعفران تولید می شود

به گفته کشاورزان منطقه، پیازها سالانه تکثیر شده و هر پیاز، سه پیاز دیگر نیز اضافه می کند؛ هر کدام از این پیازها سالی سه تا گل می دهند که در داخل هر گل بعد از پرچم زرد رنگ، یک خامه سفید رنگ قرار دارد که به سه کلاله قرمز عنابی ختم می شود که گاهی این سه کلاله ممکن است به پنج تا نیز برسد.

به طور میانگین از هر 750 گل ، یک مثقال زعفران تولید می شود و هر مثقال از زعفرانهای تولید شده در جواد آباد به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالا و همچنین خالص بودن، بیش از 150 هزار ریال به فروش می رسد.

کشت زعفران در روستای احمدآباد بخش جواد آباد

کشت گیاه زعفران 17 سال قبل توسط یکی از کشاورزان ورامین در بخش جوادآباد، آزمایش شد که با توجه به اقلیم منطقه، بازده قابل توجهی را شاهد بوده است. از آن به بعد، کشت زعفران در منطقه جواد آباد آغاز شده است که تاکنون حدود نیم هکتار از زمینهای زراعی منطقه، زیر کشت زعفران است ولی با تمام مزایای آن، به دلیل برخی از کم توجهی ها کاشت این گیاه با ارزش در منطقه گسترش نیافته است.

زعفران در روستای احمد آباد بخش جوادآباد کشت می شود؛ کشاورزان این روستا که کشت زعفران را با آزمون و خطا از 17 سال قبل آغاز کرده اند برای نمونه، این گیاه را در مزارع کشت کردند که بازدهی خوبی داشته و از آن پس موفق به کشت زعفران در مقادیر بالا شدند.

حسین قمیان، کشاورزی که برای اولین بار این گیاه را در جواد آباد کشت کرد، به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا به دلیل داشتن آب و هوای خشک، زعفران را به عنوان نمونه در مزرعه خود کشت کردم و وقتی بازدهی خوب این محصول را مشاهده کردم، تصمیم به ترویج کشت این گیاه گرفتم که تا کنون نیز موفق به کشت بیش از 20 تن پیاز زعفران شدم.

وی افزود: در حال حاضر سه هزار و 500 مترمربع از مزارعم زیر کشت زعفران است که در این زمین، بالغ بر 4.5 کیلوگرم زعفران در سال، تولید می شود.

این کشاورز خلاق در ادامه به برداشت زعفران در سال 90 اشاره کرد و گفت: برداشت زعفران در جواد آباد از جمعه 27 آبانماه آغاز شده است که تا 20 روز آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ نیروی انسانی پس از جمع کردن گلهای ارغوانی زعفران از مزارع ، رشته های زعفران را از گل جدا کرده و بر روی پارچه های تمیز پهن می کنند تا به طور کامل خشک شوند.

یک سال کاشت 8 سال برداشت

کشاورز زعفران کار جوادآبادی در خصوص چگونگی کشت زعفران گفت: زعفران گیاهی است که بعد از یک بار کاشت، به مدت هشت سال برداشت دارد که پس از آن، یک سال به زمین زیر کشت استراحت داده می شود و بعد از یک سال، در آن زمین مجدداً زعفران کشت می شود.

وی افزود: زمان برداشت زعفران نیز هر ساله از اواخر آبانماه تا دهه اول آذر ماه است که همه روزه برداشت خواهیم داشت.

قمیان ادامه داد: در حین کاشت گیاه زعفران، از کودهای شیمیایی و حیوانی مختلف استفاده می شود که پس از رویش پیاز زعفران، استفاده از هرگونه کود حیوانی از مرغوبیت، رنگ و طعم زعفران می کاهد .

این کشاورز باسابقه گفت: در طول سال، پیازهای زعفران آبیاری می شوند و پس از آبیاری، مراحل سله کشی و وجین تا زمان برداشت محصول انجام می شود که پس از اتمام دوره برداشت، مجدداً این مراحل تکرار خواهد شد.

مسئولان حمایت نمی کنند/ من عاشق کارم هستم

قمیان درباره اهداف آینده خود برای کشت و ترویج گیاه زعفران در شهرستان ورامین اظهار داشت: با توجه به درآمدزایی بالا و همچنین سازگاری خوب این گیاه در منطقه درنظر دارم که دو هکتار از زمینهای خود را زیر کشت زعفران ببرم که متأسفانه مسئولان جهاد کشاورزی هیچ گونه حمایتی نمی کنند.

وی افزود: متأسفانه از زمانی که کشت زعفران را در منطقه شروع کرده ام، هیچ گونه حمایتی از مسئولان جهاد کشاورزی ندیده ام و حتی با اینکه قول فنس را به ما داده بودند ولی عمل نکردند، مجوز دیوارکشی و حصارکشی را نیز برایمان صادر نمی کنند.

شغال و سایر حیوانات محصولات ما را تخریب می کنند

این کشاورز جوادآبادی با اشاره به تخریب باغ زعفران توسط حیوانات وحشی گفت: متأسفانه شغال و سایر حیوانات محصولات ما را تخریب می کنند و ما به دلیل نداشتن دیوارکشی، مجبوریم با به صدا در آوردن برخی از حلبها و ... از آمدن حیوانات وحشی به باغ جلوگیری کنیم.

وی در خصوص دریافت برخی از امکانات از قبیل کود شیمیایی نیز بیان داشت: برای گرفتن برخی از امکانات کشاورزی، باید بارها و بارها مسافت جوادآباد تا اداره جهاد را طی کنیم و حتی زمانی که برای افزایش سطح زیرکشت زعفران با آب باران بنا به پیشنهاد خود شان، درخواست نوشته ام، به دلیل نداشتن مالکیت چاه ، مجوز داده نشد.

قمیان تأکید کرد: اگر علاقه نبود، شاید تاحالا دوام نمی آوردیم؛ هیچ گونه حمایتی در این زمینه نداشتم ولی عاشق کارم هستم که البته درآمد خوبی نیز دارد، اگر ضررداشته باشم نمی کارم.

رئیس جمهور از این منطقه بازدید کند و ابتکارمان را ببیند

این کشاورز با سابقه و گلایه مند جوادآبادی ادامه داد: فرمانداران، مسئولان و حتی صدا و سیما نیز آمدند، دیدن کردند و رفتند ولی حمایتی نشد؛ ای کاش در سفرهایی که رئیس جمهور دارد، به جوادآباد بیاید و به درد و مشکلاتمان رسیدگی کند.

وی تأکید کرد: در صورت حمایت مسئولان، جوادآباد ورامین مستعد این است که قطب زعفران در استان تهران و بعد از استانهای سه گانه خراسان، قطب کشوری باشد.

کشت زعفران نیاز آبی زیادی ندارد ولی به حمایت مسئولان نیاز دارد

کشت زعفران نیاز آبی زیادی ندارد و به همین دلیل، این کشاورز جوادآبادی به این کار روی آورده است و معاش این خانواده روستایی با کار در مزرعه پیوند خورده است، از این رو رفع نگرانیهای آنها مهم است.

کاهش احتمالی قیمت زعفران که معمولا پس از فصل برداشت اتفاق می افتد، نیازمند مدیریت است؛ زعفران به عنوان یکی از محصولهای مهم کشورمان بیش از هر چیز به مدیریت نیازمند است، چراکه هر سال در زمانی که کشاورزان با هزار امید و آرزو دسترنج خود را به بازار عرضه می کنند، شاهد کاهش شدید قیمتها هستیم.

نوسان قیمتها نیز از انگیزه کشاورزان به کشت این محصول می کاهد که بی تردید، نوسانات بازار زعفران بیشترین ضربه را به تولید کننده این محصول که جزو اقشار ضعیف و زحمتکش این کشور هستند، وارد ساخته است.

براساس آمارهای سازمان خواروبار جهانی، میزان تولید زعفران در جهان حدود 210 تن است که ایران حدود 81 درصد زعفران جهان را به خود اختصاص داده است و اسپانیا با 12 درصد تولید جهانی پس از ایران در رتبه دوم قرار دارد؛ در حال حاضر بیشترین تولید زعفران جهان به ایران اختصاص دارد و پس از ایران، کشورهای اسپانیا، هند، یونان و مراکش قرار دارند.

در زمینه صادرات نیز ایران در یک روند پنج ساله، 70 درصد صادرات جهان را به عهده دارد و پس از کشورمان به ترتیب اسپانیا، امارات متحده عربی، فرانسه و سوئد بیشترین میزان صادرات را دارند؛ این درحالی است که گردش مالی صنعت ادویه در دنیا سه میلیارد دلار اعلام شده است که پنج درصد از آن به زعفران اختصاص دارد.

درآمدهای ارزی ناشی از تولید، توزیع و صادرات زعفران، توجه خاص به این محصول را طلب می‌ کند و با توجه به اینکه جوادآباد، یکی از تولید کنندگان زعفران در کشور است، لازم است به منظور حفظ، حمایت و تقویت کشاورزان، متولیان پیگیر امور مربوطه باشند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد حفظ موقعیت و میدان‌ داری ایران در کشت زعفران، فقط با سیاستگذاری درست و مدیریت علمی بازار کشوری زعفران امکان پذیر خواهد بود، چرا که در صورت عدم برنامه‌ ریزی و نبود استراتژی مناسب در کشور برای زعفران، به‌ طور قطع بعضی از کشورها ی دیگر در آینده ای نه چندان دور یکی از رقبای جدی ایران در تامین زعفران دنیا خواهند بود.

حال که زمینهای کشاورزی جوادآباد ورامین استعداد کاشت زعفران مرغوب را دارند، بهتر است تا هرچه سریعتر برای رفع نیازهای اولیه و دغدغه های تولید این محصول گرانبها تدابیر لازم، اندیشیده شود.

..........................................................

گزارش و عکس: خدیجه سیاسر نژاد