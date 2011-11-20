گردهمایی ده هزار نفری بسیجیان در نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور قبل از ظهر یکشنبه در حاشیه این گردهمایی به خبرنگاران اظهار کرد: این گردان‌ها با سازماندهی جدید و با اشکال مختلف در این اجتماع بزرگ آرایش گرفته اند.

سرهنگ پاسدار احمد عنایت با بیان اینکه مسئولان محلی از این اجتماع باشکوه سان می‌بینند، اظهار داشت: بسیجیان نیشابور با حضور در این اجتماع عظیم به یاوه‌گویی‌های دشمنان و عناصر داخلی خود فروخته که به شایعه ‌پراکنی مبنی بر کمرنگ شدن حضور بسیج در جامعه می‌پردازند، پاسخ محکم و دندان‌شکنی می‌دهند.

وی به گردهمایی فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج و امامان جماعات در ابتدای هفته بسیج اشاره کرد و ادامه داد: این گردهمایی به‌منظور توجیه برنامه‌ها و تقدیر از فرماندهان پایگاه‌های اسوه برگزار می‌شود.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته بسیج نیشابور تصریح کرد: راه‌اندازی رادیو محلی موقت شهرستان نیشابور با موضوع اطلاع‌رسانی اخبار بسیج، دیدار با ائمه جمعه شهرستان، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، افتتاح چند سوله صالحین و پایگاه‌های تازه احداث شده، اعزام مرحله سوم کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی از جمله برنامه‌های دیگر این هفته است.

عنایت یادآور شد: در این هفته صدها برنامه معنوی چون برگزاری مجالس ادعیه و محافل انس با قرآن، مسابقات فرهنگی و ورزشی در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت برگزار می‌شود.

وی درباره تاثیر تشییع پیکرهای مطهر دو تن از شهدای انفجار پادگان سپاه گفت: تشییع پیکرهای پاک شهدا در شهرستان موجی معنوی ایجاد می‌کند و آثار آن در افراد تا مدت‌ها می‌ماند که پشتوانه محکمی برای ادامه راه شهدا و انقلاب است.