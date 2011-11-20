به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به ارائه مهمترین برنامه‌های هفته بسیج پرداخت و اظهار داشت: گردهمایی با حضور همه جانبه یگانهای رزمی و نیروهای مختلف بسیج از گردان‌های عاشورا، الزهرا، امام علی (ع) و امام حسین (ع) پنجم آذر در میدان امام و شهرستانها، همایش نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی و نیز تقدیر از پژوهشگران برتر بسیجی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در طول هفته بسیج دیدار با خانواده شهدا و جانبازان از تمامی اقشار در برنامه‌ها قرار دارد، افزود: تجمع بزرگ بسیجیان همراه با شعارهای حماسی در مراکز استان و شهرستانها در میدان امام(ره) همراه با رژه، سان و حضور مقامات کشوری و استانی، گردهمایی اساتید بسیجی و جشنواره قرآنی بسیج دانشجویی را از دیگر برنامه‌های این هفته است.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان به کارگاه هم اندیشی در قالب بسیج مساجد خواهران اشاره و تصریح کرد: افتتاح پروژه‌های بسیج سازندگی با محوریت محرومیت زدایی و بسیج سازندگی و دانشجویی همراه با همایش شکوه هجرت و همایش روحانیون بسیجی از برنامه‌های جنبی هفته بسیج است.

وی تجلیل از مدیران و مسئولان برتر کانون بسیج اساتید را از برنامه‌های اصلی در این هفته برشمرد.

فدا گفت: امسال برنامه‌های هفته دفاع مقدس با دو ویژگی بیداری اسلامی در منطقه و نیز آغاز مبارزه‌ها و جنبش‌های مردمی بر علیه سران استکبار جهانی در منطقه برگزار می‌شود.

وی افزود: رویکرد ساختاری بسیج با نمایش اقتدار، انسجام، همبستگی و پشتیبانی همه جانبه مردم از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و تجدید میثاق با رهبری با ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها همراه است.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با بیان اینکه پنج آذر صبحگاه مشترک برگزار می‌شود، ادامه داد: نشستهای سیاسی در سراسر پایگاه‌های بسیج با عنوان نهضت روشنگری از دیگر برنامه‌های محوری این هفته است.

برنامه‌های بسیج معرفتی اعتقادی در قالب مبارزه با جنگ نرم است

در ادامه این نشست خبری معاون تربیت و آموزش بسیج استان اصفهان به ارائه برنامه‌های هفته بسیج در پایگاه‌های بسیج پرداخت و گفت: بیشتر برنامه‌های معرفتی، اعتقادی، بصیرتی و فرهنگی در قالب مبارزه با جنگ نرم است.

وی افزود: بیش از 12هزار حلقه تربیتی بسیج در پایگاه‌های بسیج اصفهان مشغول به فعالیت‌های فرهنگی هستند.

معاون تربیت و آموزش بسیج استان اصفهان با بیان اینکه نظام تربیتی و بصیرتی در یک نظام به صورت وجه غالب پایگاه مقاومت به صورت حلقه‌های صالحین به هم مرتبط هستند، ادامه داد: فعالیت پایگاه به صورت جنبی و زیرساخت حلقه‌ای معرفتی صالحین انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه حلقه‌های تربیتی حدود سه چهار سال پیش در پایگاه‌ها شکل گرفته‌اند، تصریح کرد: این طرح در بیش از چهار هزار پایگاه در اصفهان در حال اجراست.

محمدعلی شکیب با بیان اینکه بر اساس ضرورت‌های ایجاد شده در محلات یک نظام تربیتی و بصیرتی در پایگاه‌های محلات ایجاد شده است، بیان داشت: پایگاه‌های مساجد بر اساس یک نظام پایگاه محلات در غالب طرح‌های معرفتی به امور فرهنگی می‌پردازند.