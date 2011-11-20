هزار انشعاب غیر مجاز آب در سیستان و بلوچستان شناسایی و جمع آوری شد

محمد رضا لکزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تمامی متخلفان انشعابات غیر مجاز پرونده رسیدگی تشکیل و به منظور برآورد میزان خسارت و جریمه به مراجع قضایی و ذیصلاح ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه انشعاب غیر مجاز تجاوز به اموال بیت المال محسوب می شود گفت: به همین دلیل قانون گذار علاوه بر جزای نقدی به میزان سه ماه تا سه سال برای متخلفان در این زمینه محکومیت به حبس در نظر گرفته است.

وی مشترکان پر مصرف و همچنین برخی از ساکنان نقاط حاشیه ای را از عمده ترین متخلفان در استفاده از انشعاب غیر مجاز عنوان کرد و افزود: متاسفانه نام برخی از ادارات دولتی نیز در این لیست مشاهده می شود.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بیان داشت: کمبود آب، اخلال در مدیریت توزیع، افت فشار و در نتیجه نارضایتی مردم یکی از مشکلات به وجود آمده ناشی از انشعابات غیر مجاز در شبکه توزیع است.

وی با بیان اینکه انشعابات غیر مجاز ضرر مالی فراوانی برای این شرکت در برداشته است گفت: به دلیل اینکه میزان قابل توجهی آب از شبکه توزیع خارج شده و درآمدی برای این شرکت ندارد لذا صورت حساب های مالی این شرکت با نقصان روبرو می شود.