گرمخانه هاي تهران پذيراي 792 مهمان شبانه بوده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مديرامور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران گفت: سه گرمخانه المهدي(عج) در ميدان آزادي، هرندي در بوستان شهيد حقاني و بعثت در ضلع شمالي ترمينال جنوب از مورخ 7/10/83 شروع به فعاليت نموده اند.

محمد رضا فردين افزود: بر اساس آمارهاي تهيه شده تا مورخ 16/10 / 83 ، 792 نفر در اين گرمخانه ها شب را به صبح رسانده اند.

وي هدف از راه اندازي اين چادرهاي گرمخانه اي را جلوگيري از سرگرداني افرادي عنوان كرد كه بنا به دلايلي مجبور شده اند شب را خارج از خانه باشند.

فردين در عين حال افزود: البته كساني كه در اين چادرها پذيرش مي شوند به هيچ عنوان خيابان خواب يا كارتن خواب نيستند، بلكه بنا به دلايلي چون مسافر شهرستاني بودن ، ناچار هستند يك شب و شايد چند شب را در تهران اقامت كنند .

مديرامور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران به امكاناتي از قبيل تخت، پتو، بخاري، يك وعده شام گرم و صبحانه در اين چادرها اشاره كرد كه براي پذيرايي از مهمانان شبانه در نظر گرفته شده است.

وي گفت: براي شناسايي افراد بي خانمان و خيابان خواب از سايرين، مددكاراني در اين چادرها حضور دارند كه ضمن گفتگو و دادن مشاوره به آنها نسبت به تشخيص كارتن خوابها و خيابان خوابها از ديگران اقدام مي كنند.

فردين در ارتباط با رعايت وضعيت بهداشت اين مكانها افزود: يكي از اهداف ما براي تشخيص افراد بي خانمان و كارتن خواب از ديگران براي رعايت مسائل بهداشتي است ، ولي در عين حال كساني هستند كه چند شب را به طور مداوم از تخت ها استفاده مي كنند و همين مساله باعث شده كه براي رعايت نكات بهداشتي نسبت به كد گذاري تخت ها اقدام كنيم.

بنابر اعلام مديرامور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران در طول 9 روز از راه اندازي اين اماكن 256 نفر در گرمخانه المهدي (عج) ، 306 نفر در گرمخانه هرندي و 230 نفر در گرمخانه بعثت از ساعت 22 الي 8 صبح پذيرش شده اند.