پیوند یک قلب مصنوعی که از راه اینترنت کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز اینترنت زندگی انسانها را تغییر داده است. به خاطر شبکه، افراد دور از هم می توانند به طور مجازی به هم نزدیک شوند اما این تنها قابلیت اینترنت نیست بلکه شبکه وارد دنیای پزشکی نیز شده است. در این راستا، پزشکان موسسه کلینیکی "هیومنیتاس" در میلان نسل جدیدی از قلب مصنوعی را به یک بیمار 65 ساله مرد پیوند زدند. این قلب مصنوعی قادر است اطلاعات را مستقیماً و از راه اینترنت به پزشکان انتقال دهد.

درحال حاضر تنها 18 نمونه از این قلب مصنوعی با قابلیت کنترل از راه اینترنت در تمام دنیا وجود دارد و فاز آزمایشی پیوند آن در مراکزی در برلین، بروکسل و میلان انجام شده است.

این قلب مصنوعی در واقع یک دستگاه کوچک 5 سانتیمتری با وزن حدود 100 گرم است که "دستگاه همراه بطنی" نام دارد و از یک پمپ برخوردار است که در ابتدای بطن چپ قرار می گیرد و به قلب بیمار کمک می کند که خون را به روشی طبیعی پمپاژ کند.

براساس گزارش زئوس نیوز، نوآوری این دستگاه نسبت به سایر قلبهای مصنوعی در این است که این قلب دارای یک کنسول خارجی است که به رایانه متصل می شود و می تواند از راه اینترنت اطلاعاتی را درباره عملکرد خود به پزشکان انتقال دهد و به این ترتیب امکان کنترل از راه دور وضعیت بیمار را فراهم می کند.

پزشکان در این خصوص توضیح دادند: "این ویژگی به متخصصان اجازه می دهد که در زمان واقعی، حالت سلامت بیمار را با دریافت پارامترهای پمپاژ و با کنترل جریان خون، قدرت عملکرد و سرعت توربین بررسی کنند."

این قلب مصنوعی در واقع دستگاهی است که در ابتدای بطن چپ قرار می گیرد

این دستگاه به قلب کمک می کند که خون را به روشی طبیعی پمپاژ کند

این تصویر، عملکرد این قلب مصنوعی را که از راه اینترنت کنترل می شود نشان می دهد