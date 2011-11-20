اجرا شدن مصوبات سفر دولت به خوزستان 15 سال زمان نیاز دارد

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر خواسته باشیم مصوبات ریاست جمهوری در خوزستان را تقسیم بندی کنیم به این نحو می شود که برخی مصوباتی که ما انتظارش را داشتیم مثل کمک به دهیاریها و مساجد، دادن اتوبوس به دانشگاه ها و ... شاید از طریق مصوبات استانداری و فرمانداری به راحتی انجام می شد.

وی افزود: با وجود این مصوباتی از جمله تکمیل کردن فولاد شادگان، شروع به کار فولاد اهواز و خرمشهر، پالایشگاه دوم آبادان، خودروسازی اهواز، تکمیل جاده کمربندی و ایجاد پلهای غیر هم سطح در آن، تکمیل پروژه مترو، تکمیل و انتقال بیمارستان و تجهیز آنها همگی به نتیجه نرسیده اند.



حسینی تصریح کرد: همچنین درمان بسترها در دو شهر حمیدیه و شیبان پنج سالی می شود که اندر خم یک کوچه هستند و نهایی نشده اند در حالیکه انتظارات مردم و مسئولان با توجه به قولهایی که داده شده است برآورده نشده است.

کاغذ بازی یکی از مشکلات اجرا شدن مصوبات

نماینده مردم اهواز عنوان کرد: از این رو ما احساس می کنیم کمبود اعتبارات و در کنار آن کاغذ بازیها از جمله مهمترین دلایل اجرایی نشدن مصوبات سفر ریاست جمهوری در خوزستان است و اگر قرار باشد اعتبارات سه سفر را در نظر بگیریم، باید زمانی معادل 15 سال را برای اجرایی شدن مصوبات سه سفر به صورت خوش بینانه منظور کنیم.



این عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس تصریح کرد: سفرهای هیئت دولت به خوزستان با معایب و مزایایی هم روبه رو بود، مزایا اینکه مردم حضور مسئولان بلند پایه کشور را در میان خود احساس کردند و توانستند با آنها درددل کنند و معایب اینکه اگر مصوباتی را که در چهار سال گذشته در استان به تصویب رسیدند با وحدت رویه بود مثل حل مشکل بیکاری، گرد و غبار و یا بحث انتقال آب قطعا نتیجه بهتری داشت و خروجی آن مثبت تر بود، نه اینکه مصوباتی به تصویب برسند و انتظاراتی در مردم ایجاد شود که برای به نتیجه رساندنشان به این میزان زمان نیاز باشد.

حسینی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که به خصوص در ایران و در بعد مدیریتی به چشم می خورد این است که هر مدیری که روی کار می آید رویه خود را پیگیری می کند و بر اساس برنامه های خود کار می کند و تمامی کارهای مدیران گذشته را به گونه ای لحاظ نمی کند اما ما انتظار داریم با توجه به چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و خط و مشی های در نظر گرفته شده رئیس جمهور آینده به فکر اجرایی شدن مصوبات باشد و قولهایی که به مردم داده شده را به خصوص در حیطه اشتغالزایی، ایجاد کارخانه های تولیدی و مسائل فرهنگی به انجام برسانند.



نماینده مردم اهواز در مجلس در پاسخ به این سئوالی مبنی بر اینکه تا 15 سال آینده و با توجه به رشد جمعیت شاید نتوان با اجرایی شدن مصوبات نیاز شغلی خوزستان را برطرف کرد، گفت: واقعیت این است که ورودی جوانان به سبد بیکاران سرعت بالاتری نسبت به ورودی افراد به سبد صاحب شغل شدن دارد از این رو باید با کارهای کوتاه مدت و میان مدت به فکر کاهش جمعیت بیکار در خوزستان باشیم و لازمه این مهم عملکردی فراتر از عملکرد کنونی نمایندگان مجلس است زیرا اگر نمایندگان فقط به دنبال جذب اعتبارات باشند به نتیجه نمی رسند و باید با اخذ موافقتنامه ها و مجوزها و همچنین جذب سرمایه گذار به فکر کاهش بیکاری باشند.



وی تاکید کرد: ما باید سرمایه گذارانی در استان جذب کنیم که هر کدام توانایی ایجاد اشتغال برای شش هزار نفر را داشته باشند، از این رو اگر هر نماینده در خوزستان این مهم را انجام دهد شاهد کاهش جمعیت بیکاران خواهیم بود نه اینکه منتظر بمانیم تا از 2.5میلیون شغلی که رئیس جمهور تعهد داده بخشی از آن به ما تعلق بگیرد.