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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

سمینار آموزشی پایگاه اطلاعاتی تخصصی CABI در دانشگاه تبریز برگزار شد

سمینار آموزشی پایگاه اطلاعاتی تخصصی CABI در دانشگاه تبریز برگزار شد

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز از برگزاری سمینار آموزشی پایگاه اطلاعاتی تخصصی CABI با حضور اساتید، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در کتابخانه مرکزی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی پور هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان با پایگاه­های اطّلاعاتی تخصصی از جمله پایگاه اطّلاعاتی تخصّصی CABI عنوان کرد و گفت: همزمان با این سمینار، دسترسی آزمایشی به مدّت یک ماه به سه پایگاه اطّلاعاتی تخصّصی CABI به نام های: CABI  Ebooks، VetMed resource ،  Crop Protection Compendium از سوی انتشارات پایگاه CABI برای کاربران دانشگاه تبریز برقرار گردید.

مهدی پور افزود: علاقمندان می­توانند با مراجعه به پورتال کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تبریز به آدرس: 691 http://library.tabrizu.ac.ir/   از آن­ها استفاده کنند.

 وی با بیان اینکه این سمینار آموزشی برای اولین بار است که در سالجاری برگزار می شود، افزود: ارایه گزارشی از دکتر کراسیمیر آنگلووا مدیر منطقه­ای انتشارات پایگاه اطلاعاتی تخصصی CABI در خصوص همکاری های بین دانشگاه تبریز و این پایگاه و کرسیتوفر آیسون، مدیر آموزش پایگاه اطلاعاتی تخصصی CABI  در ارتباط با چگونگی استفاده از پایگاه اطّلاعاتی مذکور، جستجوی پیشرفته، موضوعات تحت پوشش و امکانات جدید پایگاه CABI از جمله برنامه های این سمینار آموزشی بود.

مهدی ­پور با بیان اینکه این چنین سمینارها و کارگاه­های آموزشی در طول سال برگزار خواهد شد، افزود:  کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز این سمینار را با همکاری انتشارات جهان ادیب برگزار کرد.

به گفته رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز، در حال حاضر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز با 22  پایگاه و منبع الکترونیکی و اطلاعاتی علمی دسترسی دارد.

کد مطلب 1464375

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