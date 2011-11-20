به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به سیاست کلان وزارت نفت برای تامین سوخت مورد نیاز کشتی های داخلی و خارجی در منطقه خلیج فارس، طرح تامین نفتگاز (گازوئیل) مورد نیاز شناورها در اسکله نفتی شهید رجائی بندرعباس در مدار بهره برداری قرار گرفت.

در حال حاضر نصب و راه اندازی لوله کشی و سامانه اندازه گیری (میترینگ) در اسکله نفتی شهید رجائی بندرعباس برای رفع مشکل تقاضای سوخت کشتی ها به پایان رسیده است.

با اجرای این طرح امکان تامین سوخت مورد نیاز کشتی هایی که در اسکله شهید رجائی پهلو می گیرند و مبادرت به تخلیه یا بارگیری محصولات نفتی می کنند، فراهم شده است.

برای اجرای این پروژه بیش از 200 میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شده که از اواسط آبان ماه امسال به طور رسمی برای تامین سوخت شناورها راه اندازی شده است.

بر این اساس بهار سال جاری هم با سرمایه گذاری حدود 600 میلیون ریالی امکان تحویل نفت کوره به کشتی های عبوری به اسکله نفتی شهید رجائی بندرعباس فراهم شده بود.