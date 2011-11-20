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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

در چهارمحال و بختیاری/

پنج هزارنفر برای دریافت تسهیلات مسکن مهر به بانکهای عامل معرفی شدند

پنج هزارنفر برای دریافت تسهیلات مسکن مهر به بانکهای عامل معرفی شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسکن مهر بنیاد مسکن و انقلاب استان چهار محال و بختیاری گفت: تعداد پنج هزار و 822 نفر برای گرفتن تسهیلات مسکن مهر به بانکهای عامل معرفی شده اند.

شهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج هزار و 822 نفر به بانک های عامل در راستای دریافت تسهیلات معرفی شده اند، اظهار داشت: از این تعداد یک هزار  275 نفر جزو تعاونیهای مسکن و گروه ساخت 99 ساله و چهار هزار و 547 نفر خود مالکین به بانکهای عامل معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه پنج هزار و 485 نفر با بان های عامل عقد قرار داد داشته اند، بیان داشت: از این تعداد یک هزار و 260 نفر در بخش تعاونیهای مسکن و گروه ساخت 99 ساله با بانک های عامل عق قرار داشته و چهار هزار و 225 نفر از خود مالکین عقد قرار داد با بانکهای عامل داشته اند.

کارشناس مسکن مهر بنیاد مسکن و انقلاب استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه تا کنون پنج هزار و 437 واحد در مرحله اجرایی فونداسیون، چهار هزار و 845 واحد در مرحله اسکلت  در حال ساخت و ساز هستند، اذعان داشت: سه هزار و 880 واحد در مرحله سفت کاری و دو هزار و 867 واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند.

وی بیان داشت: برای تامین زمین در شهرهای زیر 25 هزار نفر به جز شهرهای آلونی و مال خلیفه  در شهرستان لردگان با مشکل مواجعه نیستیم.

وی تصریح کرد: در این شهرها نیز درخواست برای ساخت و ساز نبوده که با مشکل کمبود زمین مواجه باشیم و بیشتر ساخت و سازها به صورت خود مالکین و انفرادی بوده است.

کد مطلب 1464378

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