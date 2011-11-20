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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

صباغی خبر داد:

دو شمشیرباز اردبیلی به تیم ملی دعوت شدند

دو شمشیرباز اردبیلی به تیم ملی دعوت شدند

اردبیل – خبرگزاری مهر : رئیس هیئت شمشیربازی استان اردبیل از دعوت امیررضا کنعانی و امیر محمدرحیمی شمشیربازان اردبیلی به اردوی تیم ملی شمشیربازی جوانان کشور خبر داد.

هادی صباغی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنعانی و رحیمی از سوی فدراسیون شمشیربازی کشور به اردوی تیم ملی جوانان که از امروز تا 9 آذرماه در محل سالن شمشیربازی شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار خواهد شد، دعوت شده اند.

کنعانی اپه ایست ملی پوش اردبیلی اخیرا با درخشش و کسب عنوان سوم مسابقات جایزه بزرگ جوانان کشور با ارتقا یک پله ای جایگاه خود، در رده دوم رنکینگ کشوری جوانان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: این شمشیرباز با کسب امتیازات لازم در این مسابقات سهمیه مسابقات جهانی جوانان تهران را که روزهای 26 و 27 آذرماه در دو اسلحه اپه و سابر در تهران برگزار خواهد شد، کسب کرد.

رئیس هیئت شمشیربازی استان افزود: امیر محمدرحیمی قهرمان نوجوانان کشور نیز با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شده است.

به گفته وی این اردو مرحله اول آماده سازی تیم ملی شمشیربازی جوانان کشور برای حضور در مسابقات آسیایی اندونزی است که اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

صباغی موفقیت شمشیربازان اردبیلی را حاصل برنامه ریزی، سرمایه گذاری، آموزش مداوم و تلاش ورزشکاران دانست و یادآور شد: هیئت شمشیر بازی استان جزو جوانترین هیئتهای ورزشی استان و کشور بوده، اما با تلاشهای صورت گرفته توانسته جایگاه ویژه ای در بین شمشیربازی از آن خود کند.

کد مطلب 1464379

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