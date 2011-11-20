رشته نسخه شناسی خطی در دانشگاه ها و مراکز علمی راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی ظهر یکشنبه در همایش یازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی اظهار کرد: حفظ میراث و گنجینه عظیم کشور با وجود تعداد محدود ناسخان نیازمند تربیت نسخه شناسان جوان است و چنانچه تربیت و ترویج علم نسخه شناسی صورت نگیرد نمی توانیم یادگار و میراث کشور را پاسداری کنیم.

ناسخان خطی ایران سالخوردگان هستند

وی تاکید کرد: 31 سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد اما متاسفانه در این مدت ناسخان خطی ما تنها پیران و سالخوردگان هستند و تاکنون گرایش و رشته ای در رابطه با شناخت نسخه خطی ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه وظیفه مهم سازمان اسناد و کتابخانه ملی میراث سازی برای نسل هاست، ادامه داد: اگر قرار است جامعه دینی و اسلامی ایران مقدمه ساز حکومت عدل علوی باشد باید با تفکر الهی ناسخان بزرگ را تحت تربیت و آموزش قرار دهیم.

صلاحی با بیان اینکه تاکنون 10 یادواره نسخ خطی در تهران برگزار شده و امروز یازدهمین یادواره ای است که در مشهد اجرا می شود، عنوان کرد: انتقال همایش ناسخان خطی از پایتخت به مشهد در راستای برقراری عدالت و مشارکت سایر استان و شهرهای کشور است.

وی افزود: ناسخان خطی با تلاش ها و دلسوزی های خود، میراث و تمدن ایران اسلامی را در اختیار و دسترس عموم قرار می دهند و در جهت پاسداشت ارزش ها میراث عظیم وطن را به یادگار می گذارند.

وی در خصوص حفظ نسخه های خطی بیان کرد: حوادث طبیعی بخشی از زندگی محسوب می شود بنابراین سازمان اسناد و کتابخانه های ملی باید با مدیریت صحیح از آسیب ها و خطراتی که ممکن است برای نسخ خطی پیش آید جلوگیری کند.

وی ادامه داد: کسانی که در منازل خویش نسخ را نگهداری می کنند باید آنها در اختیار سازمان کتابخانه ها بگذارند تا از تخریب و نابود شدنشان جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه چنانچه 300 هزار جلد نسخه خطی در کشور وجود داشته باشد تاکنون 50 هزار نسخه جمع آوری شده گفت: 750 نسخه خطی فارسی در کتابخانه گرجستان از زمان صفویه تا قاجار موجود بوده و 6 هزار جلد دیگر نیز در کتابخانه هند وجود دارد.

وی بابیان مطلب فوق افزود: ما باید از میراث های گرانقدر کشور حفظ و پاسبانی کنیم و امروز نقش ما برای تولید و احیای محتوای غنی باید پررنگ تر شود.

وی با اشاره به اولین فهرستگان بیان کرد: در سال 1305 آنچه تحت عنوان فهرستگان در آستان قدس رضوی موجود بوده نخستین فهرستگانی را تشکیل می داده که در قالب نسخه شناسی و کتاب شناسی با توصیف و تحلیل تا به امروز شکل گرفته است.

نسخ خطی تا یک سال آینده بر روی سایت قرار داده می شود

صلاحی در خصوص عکس برداری از نسخ خطی نیز بیان کرد: تمامی نسخ خطی تا یک سال آینده عکس برداری می شود و با گذاشتن بر روی سایت در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: نسخ خطی باید به زبان روز تغییر کند تا به راحتی در دسترس عموم قرار بگیرد تا هر فردی در صورت نیاز و یا علاقمندی به این نسخ مراجعه کند.

وی در خصوص رونمایی از کنسرسیوم محتوای ملی نیز اظهار کرد: این کنسرسیوم با هدف دیجیتالی کردن نسخ، اشتراک گذاری، غنی سازی منابع کشور و در دسترس قرار دادن برای پژوهشگران روز گذشته رونمایی شد.