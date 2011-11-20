بدترین رمزهای اینترنتی جهان را بشناسید/ راههای ساختن رمز عبور ایمن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لیست جالب توجهی که توسط پایگاه SlashData فراهم شده، در میان 25 رمز عبوری که به عنوان بدترین رمزهای عبور جهان معرفی شده اند، دومین رمز رایج "123456" است، که ساده ترین نمونه ممکن برای دستیابی هکرهایی است که تلاش دارند به ایمیل یا حسابهای فیس بوک کاربران دسترسی پیدا کنند.

این پایگاه که مدیریت داده های مرتبط با رمزهای عبور را به عهده دارد لیستی از 25 نمونه از بدترین و ضعیف ترین رمزهای عبور اینترنتی را منتشر کرده است که حدس زدن و شکستن آنها برای هکرها ساده تر از نوشیدن یک لیوان آب است.

از دیگر رمزهای عبوری که از رواج زیادی برخوردار بوده و در عین حال در لیست بدترین رمزهای عبور نیز قرار گرفته اند می توان به "abc123"، "iloveyou" و "monkey" اشاره کرد.

ماه گذشته شبکه اجتماعی فیس بوک تایید کرد که هکرها روزانه به صدها هزار حساب کاربری این شبکه نفوذ می کنند. از میان میلیاردها ورودی که در هر 24 ساعت به این شبکه انجام می گیرد، 600 هزار هکر پنهان شده اند که تلاش دارند به پیامها، تصاویر و اطلاعات شخصی کاربران دسترسی پیدا کنند.

این اولین باری است که شبکه اجتماعی فیس بوک شدت حملاتی که روزانه توسط هکرها بر روی حسابهای کاربری اش انجام می گیرند را تایید کرده و آشکار ساخته است.

متخصصان امنیت می گویند از آنجایی که 30 درصد از کاربران اینترنتی از رمزهای عبور مشابهی استفاده می کنند، کنترل کل هویت مجازی آنها برای هکرها بسیار آسان می شود. فیس بوک تنها یکی از اهداف اصلی هکرها به شمار می رود، از این رو کاربران باید از امنیت بالای رمزهای عبور ایمیلها، حسابهای بانکی، و دیگر وب سایتهای خدماتی که روزانه به آنها مراجعه می کنند، اطمینان حاصل کنند.

سه راهکار برای ساخت رمز عبوری ایمن

1- استفاده از حروف متفاوت از قبیل اعداد و حروف خاص و ویژه در نگارش رمز عبور می تواند تاثیر ویژه ای در ایمن ساختن رمز داشته باشد.

2- رمزهای عبور باید هشت حرفی یا بیشتر از هشت حرف باشند. استفاده از فاصله یا خط زیرین در کنار دیگر کلمه ها می تواند رمز عبوری نفوذ ناپذیر را به وجود بیاورد.

3- برای سایتهای مختلف از نام کاربری و رمز عبور یکسان استفاده نکنید. برای به خاطر سپردن نامهای کاربری و رمزها و جلوگیری از تکراری شدن آنها می توان از وب سایتهای مدیریت رمزهای عبور استفاده کرد.

در ادامه لیستی از رایجترین رمزهای عبور جهان که به عنوان 25 نمونه از بدترین رمزهای عبور نیز انتخاب شده اند را مشاهده می کنید:

1- password

2- 123456

3- 12345678

4- qwerty

5- abc123

6- monkey

7- 1234567

8- letmein

9- trustno1

10- dragon

11- baseball

12- 111111

13- iloveyou

14- master

15- sunshine

16- ashley

17- bailey

18- passw0rd

19- shadow

20- 123123

21- 654321

22- superman

23- qazwsx

24- michael

25- football