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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

قاسمی در گفتگو با مهر:

بارش برف برای نقاط مرتفع استان کرمانشاه پیش بینی می شود

بارش برف برای نقاط مرتفع استان کرمانشاه پیش بینی می شود

کرمانشاه -‌ خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت:‌ بارشهای استان کرمانشاه در ساعات آتی، در نواحی مرتفع و گردنه های برفگیر، به شکل برف پیش بینی می شود.

محسن قاسمی با اشاره به بارندگی اخیر در سطح استان‌ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ امروز هوای استان کرمانشاه قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات توام با وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط همراه با بارندگی و رعد و برق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: انتظار داریم که این بارشها در نواحی مرتفع و گردنه های برفگیر استان، به شکل برف نیز باشد.

قاسمی افزود: برای فردا و روز سه شنبه از شدت ناپایداری در سطح استان کاسته می شود، به طوریکه اگر بارشی در سطح استان مشاهده شود، غالبا خفیف و پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: متوسط دمای هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته، به تدریج روندی رو به کاهش خواهد داشت.

کد مطلب 1464383

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