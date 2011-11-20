جمعیت چهار محال و بختیاری 920 هزار نفر است

عبدالله اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از دوم آبان ماه لغایت 22 آبان ماه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این استان همزمان با سراسر کشور به اجراشد اظهار داشت: در حین اجرای این طرح عظیم ملی در استان 230 هزار خانوار استان تحت سرشماری قرار گرفتتند.

وی بیان داشت: بیش از 228 هزار و 500 خانوار فرم های اطلاعات را در این استان تکیمل کرده اند.

مدیر کل دفترآمار و اطلاعات استانداری چهار محال و بختیاری با اشاره به تکمیل فرم بیش از 228 هزار خانوار در این استان بیان داشت: جمیعیت این استان 920 هزار نفر است.

اسد پور با اشاره به اینکه نتایج اولیه طرح به صورت دستی در هفته آینده به صورت دقیق تر مشخص می شود، اذعان داشت: در اردیبهشت ماه سال 91 اطلاعات دقیق و کامل طرح استخراج دراختیار برنامه ریزان، تصمیم گیران و سایر استفاده کنندگان قرار می گیرد.

