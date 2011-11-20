50 مربی قرآنی جذب آموزش و پرورش خراسان جنوبی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نواخته شدن زنگ شیر در جمع خبرنگاران با اشاره به موافقت دولت برای جذب پنج هزار مربی قرآنی برای آموزش و پرورش سراسر کشور، گفت: از این تعداد سهم خراسان جنوبی 50 مربی است که از طریق آزمون سراسری جذب خواهند شد.

وی با اشاره به اجرای طرح نور درمدارس سراسر کشور یاد آورشد: براساس این طرح در طی برانامه دو تا سه ساله دو میلیون معلم و دانش آموز حافظ کل قرآن خواهند شد.

وردی ادامه داد: این طرح درابتدا با حفظ نیم جزء شروع شده و تا سی جزء ادامه می یابد.

به گفته این مسئول 16 درصد دانش آموزان وچهار درصد فرهنگیان تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

وی در ادامه به طرح توزیع شیر در مدارس استان اشاره کرد و بیان داشت: 70 نوبت شیر در طول تحصیلی در اختیار مدارس استان قرار می گیرد.

وی بابیان اینکه در سال 77 میزان سرانه شیرکشور 30 کیلوگرم درسال برای هرنفر بوده است، افزود: طی سال های گذشته این مقدار به 90 کیلوگرم افزایش پیداکرده است که البته میانگین جهان 140کیلوگرم است و بیشتر باید در راستای اجرای این طرح در مدارس تلاش شود.

وی تصریح کرد: خراسان جنوبی جزو اولین استان های کشور است که اقدام به توزیع سیر در مدارس کرده است.

وردی بابیان اینکه برای مناطقی که امکان توزیع شیر پاستوریزه نیست،شیر استریلیزه توزیع می شود، ادامه داد: با توافق صورت گرفته با شرکت های خارج استان شیر استریلیزه به صورت هریک ماه تحویل گرفته می شود و برای توزیع در انبار نگهداری خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از والدین ومربیان خواست تا تغذیه شیر دانش آموزان را در خانه و مدارس پیگیری کنند تا کمبود های حاصل از تغذیه نامناسب شیر جبران شود.