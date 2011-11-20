رسانه ها زبان گویای جامعه هستند/ انتقاد سازنده زمینه ساز توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن حسن خانی در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگاران این رسانه افزود: رسانه ها وظیفه دارند رسالت خود را به عنوان پل ارتباطی با مسئولان به نحو احسن انجام دهند و همه خوبی ها، نواقص و معایب موجود را به طور عینی و واقعی بیان کنند.

وی از رسانه های جمعی به ویژه خبرگزاری ها به عنوان آینه تمام نمای واقعیات جامعه نام برد و اظهار داشت: رسانه های جمعی نباید با بزرگ نمایی نواقص و کوچک کردن خوبی ها اذهان عمومی را نسبت به مسئولان نظام مشوش کنند و باید مانند آیینه واقعیات را بدون کم و کاستی منعکس کنند.

انتقاد سازنده رسانه ها زمینه ساز خدمت گذاری بهتر مسئولان به مردم است

فرماندهی انتظامی کردستان با اشاره به لزوم وجود انتقاد از سوی رسانه های جمعی یادآور شد: بدون شک تعریف و تمجید از عملکرد مسئولان در جایگاه های مختلف به هی عنوان مناسب جامعه نیست و رسانه خوب باید در کنار انعکاس خوبی ها، نقاط ضعف را به موقع نیز گوشزد کند که توجه به این رویکرد زمینه را برای خدمت رسانی بهتر به مردم در تمامی بخشها فراهم می کند.

سردار حسن خانی در بخش دیگری از سخنان به جایگاه خبرگزاری مهر در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه ملی و فراگیر با مهربانی و مهرورزی خود می تواند ارتباط مناسبی را بین مردم و مسئولان ایجاد کرده و مهرورزی به جامعه را در دستور کار خود قرار دهد.

خبرگزاری مهر از رسانه های تاثیرگذار و قابل اعتماد است

وی با اشاره به جایگاه این رسانه در استان کردستان بیان کرد: بدون شک مهر یکی از رسانه های تاثیرگذار و قابل اعتماد در کردستان به شمار می رود و انتظار می رود که تمامی رسانه های جمعی فعال در این استان با تلاش و پیگیری مسائل زمینه را برای انعکاس بهتر خدمات نظام فراهم کرده و همزمان با این مهم نیز کمبودها را برای رفع آنها اطلاع رسانی کنند.

فرمانده انتظامی کردستان یادآور شد: اگر رسانه ها رسالت خود را در راستای اطلاع رسانی مبتنی بر صداقت در جامعه انجام دهند مسئولان نیز در کنار آنها می کوشند تا وظایف خود را در راستای عدالت، مهربانی و مهرورزی به مردم پیش ببرند و خدمتگذارانی صادق در جامعه باشند.

وی رسانه های جمعی در کشور را رسانه های اسلامی عنوان کرد و گفت: رسانه ها در بازگویی وقایع روزمره جامعه نقش مهمی دارند و بیان فعالیت های نظام جمهوری اسلامی ایران به طور واضح و روشن می تواند تعامل مردم با نیروی انتظامی را گسترش داده و این مهم باعث شکوفایی امنیت جامعه می شود.

تعامل ناجا با رسانه های جمعی در حال افزایش است

سردار حسن خانی افزود: در چند سال اخیر همکاری رسانه های جمعی با نیروهای انتظامی در سطح کلان و در استان کردستان نیز بسیار مناسب بوده است و موفقیت های چشمگیر نیروی انتظامی در رابطه با مسائل امنیتی و نهادینه کردن امنیت پایدار جامعه به خوبی نشان داده شده است.

وی با اشاره به رویکرد جدید ناجا در راستای تعامل و همکاری بیشتر با رسانه های جمعی در تمامی بخشها گفت: وظایف نیروی انتظامی در جامعه بسیار زیاد است و باید با استفاده از ظرفیت و پتانسیل رسانه های جمعی زمینه های لازم برای ایجاد و تقویت این همکاری و ارتباط بیش از گذشته فراهم شود.

وی در پایان بار دیگر از همکاری خبرگزاری مهر با مجموعه فرماندهی انتظامی کردستان تقدیر کرد و گفت: فرماندهی انتظامی استان با تشکیل اتاق فکر با مشارکت خبرنگاران فعال در کردستان تلاش می کند تا ارتباط خود را با رسانه های جمعی و بهره گرفتن از نظرات فعالان این بخش در حوزه های مختلف فراهم کند.

در جریان بازدید سردار حسن خانی از دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان، رئیس پلیس راه، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، جانشین معاونت اجتماعی و ارشاد و همچنین جانشین رئیس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی این استان را همراهی می کردند.