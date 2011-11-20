به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله بهرامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در مورد انتخابات اتاق تعاون حد بین نظارت و دخالت را مراعات کنند، گفت: در آستانه سال 2012 "سال بین‌المللی تعاون" وضع بخش تعاون ایران واقعا تأسف‌ برانگیز است.

دبیراتاق تعاون اصفهان هیئت نظارت را شامل نمایندگان اتاق تعاون، وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار داشت: انجمن نظارت بر انتخابات در مرحله پالایش اطلاعات و ارزیابی صلاحیت کاندیداها، صلاحیت دو نفر از مجموع 41 نفر باقیمانده را رد یا به عبارتی مشروط کرده بود.

بهرامی ازعدم توجه به رأی انجمن، شرکت غیرقانونی در انتخابات و جلوگیری از ناظران و بازرس؛ به عنوان تخلفات صورت گرفته در خصوص انتخابات اتاق تعاون نام برد.

وی با اشاره به لیست نهایی اعضای جدید هیئت مدیره و هیئت بازرسی اتاق تعاون ایران بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور، خاطرنشان کرد: انتظار تعاونگران از مجلسی‌ها به عنوان مقنن و قانونگذاران رفع شبهات ایجاد شده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون پلمب شدن اتاق تعاون ایران در آستانه سال بین ‌المللی تعاون را تاسف ‌بار دانست و اظهار داشت: این اقدامات سبب شد بخش تعاون ایران معترف به جنجال و عدم کارآمدی برای حضور موثر در ابعاد جهانی و گسترده بین‌المللی شود.

بهرامی ادامه داد: دخالت مجلسی‌ها به جای حل مسالمت ‌آمیز این مشکل مسائل را در این بخش دامن زده است. بهتر است این مشکل از طریق مراجع حقوقی و قضایی حل شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون، افزود: اگر مطابق سیاست‌ها و راهبردهای قانون اصل 44 دخالت دولتی‌ها در امور مدیریتی و اجرایی بخش غیردولتی تعاون ممنوع است، بالطبع دخالت مجلسی‌ها هم ممنوع خواهد بود.

دبیراتاق تعاون اصفهان، تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ کس پاسخگوی انتظارات تعاونگران نیست. با توجه به بروز مسائلی در انتخابات اتاق تعاون، عملا مسائل روز تعاونی ها تعطیل شده است.

به گفته بهرامی، در شرایطی که بحث ادغام وزارت تعاون مطرح و باید به دنبال تعریف، بازتوانی و احیاء دوباره بخش تعاون باشیم تشدید تنش‌ها در این بخش سبب تضعیف روزافزون تعاونگران و به حاشیه‌ رفتن بیش از پیش این بخش شده است.

وی تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم 15 درصدی از بازار سرمایه را در شرایط فعلی غیرممکن دانست و شایعه ادغام اتاق تعاون در اتاق بازرگانی را رد کرد.