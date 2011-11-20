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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

در چهار محال و بختیاری/

240 دوره آموزشی برای مدیران و کارکنان ادارات برگزار شده است

240 دوره آموزشی برای مدیران و کارکنان ادارات برگزار شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دفتر آموزش و پژوهش گفت: 240 دوره آموزشی در نیمه نخست سال جاری در این استان برای مدیران و کارکنان و کارمندان ادارات برگزار شده است

حسن عالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این تعداد دوره با عنوا های دوره بهبود مدیریت مدیران، دوره های عمومی توانمندی فرهنگی و اجتماعی در سطح این استان برگزار می شود، اظهار داشت: یک هزار و 115 نفر در دوره های عمومی و توانمندیهای فرهنگی و اجتماعی شرکت کرده اند.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری 23 هزار و 63 نفر ساعت در دوره های آموزشی شرکت کرده اند.

معاون آموزشی دفتر آموزش و پژوهش با بیان اینکه در دوره های توجیهی بدو خدمت هفت هزار و 200 نفرساعت، خانواده و مناسک حاکم بر آن 648 نفر ساعت تفسیر آیات قرآن کریم چهار هزار و 200 نفر ساعت شرکت کرده اند، بیان داشت: در دوره های بهبود مدیریت مدیران در شش ماه نخست سال جاری 10 عنوان دوره و در مجموع دو هزار و 98 نفر ساعات برگزار شده است.

وی اذعان داشت: دوره های بهبود مدیریت مدیران با عنوانهای فنون اداره جلسات در چهار دوره، مدیرت و استرس، ومهارت برقرار کردن ارتباط و .... در نیمه نخست برگزار شده است.

کد مطلب 1464397

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