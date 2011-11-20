تنها در 30 مساجد استان زنجان نماز صبح اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناصری صبح یکشنبه در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی شهرستان زنجان با اشاره به برگزاری نماز ظهر عاشورا در سطح استان گفت:برای برگزاری این نماز در سال گذشته 10 هزار نفر پیش بینی صورت گرفته بود که بالغ بر 30 هزار نفر حضور پیدا کردند.

وی تصریح کرد: هم اکنون از 1507 باب مسجد استان زنجان، 350 مسجد فعال است که در همین راستا 59 باب نمازخانه با کمک خیرین استان در مناطق مختلف ساخته خواهد شد.

ناصری با اشاره به این که در استان زنجان 648 باب نمازخانه وجود دارد، افزود: از این تعداد 215 باب نمازخانه در سطح ادارت است.

دبیر ستاد اقامه نماز استان زنجان افزود: امسال نیز برنامه ریزی های لازم در خصوص اقامه نماز ظهر عاشورا صورت گرفته و این ستاد برای تعامل و همکاری با سایر ارگان ها و نهادها، اعلام آمادگی می نماید.