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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

کاهش قیمت سکه آتی در معاملات بورس کالا

کاهش قیمت سکه آتی در معاملات بورس کالا

قیمت سکه بهار آزادی در معاملات قراردادهای آتی بورس کالا برای تحویل در اردیبهشت ماه 91 با کاهش حدود دو درصدی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات قراردادهای آتی دیروز شنبه، قیمت سکه بهار آزادی برای تحویل در اردیبهشت ماه با 159 هزار ریال افت همراه بود که کاهشی 2.05 درصدی را نشان می دهد.
 
در معاملات امروز، قیمت سکه قراردادهای آتی اسفندماه بیش از 153 هزار ریال کاهش پیدا کرد که از پائین آمدن 2.12 درصدی قیمت این قراردادها حکایت دارد.
 
معاملات قراردادهای آتی دی ماه نیز از این کاهش قیمت مصون نماند و قیمت سکه بهار آزادی برای تحویل در دی ماه با 139 هزار ریال کاهش، 2.08 درصد پائین تر از روز معاملاتی ماقبل تعیین شد.
 
در پایان معاملات روز شنبه قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی برای تحویل در ماه های اردیبهشت 91، اسفند 90 و دی 90 به ترتیب 7 میلیون و 583 هزار ریال، 7 میلیون و 81 هزار ریال و 6 میلیون 540 هزار ریال تعیین شد.
 
در معاملات روز شنبه تعداد 12 هزار و 491 قرارداد آتی سکه طلای بهار آزادی در بورس کالای ایران دادوستد شد که ارزشی بالغ بر 900 میلیارد ریال پیدا کرد.
 
کاهش 50 دلاری هر اونس طلا در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در بازارهای جهانی، دیروز در بازارهای داخلی منجر به افت قیمت انواع سکه و طلا شد.
 
کد مطلب 1464402

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