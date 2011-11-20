خرداد آینده ماه سرنوشت ساز فوتبال ایران است/ فقط کار، کار و کار

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در گفتگویی تفصیلی درباره وضعیت تیم ملی پس از قطعی شدن صعود به مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا، ضمن تشریح برنامه‌های آینده‌اش و از نیاز به دیدارهای تدارکاتی بیشتر و دیگر مسائل یاد کرد.

از وظیفه شناسی و تعهد بالای بازیکنان تشکر می کنم

"کارلوس کی روش" که پیش از ترک تهران با مدیر رسانه‌ای تیم ملی گفت و گو می کرد، در آغاز گفت: با تلاشی که کردیم خوشبختانه شاهد پیشرفت بازیکنان در داخل زمین بودیم و در خارج زمین نیز هماهنگی‌ها خیلی خوب انجام شد و از وظیفه شناسی بازیکنان و تعهد بالای آنان نسبت به خواسته‌های کادر فنی تشکر می کنم.

تازه قدم اول را برداشته‌ایم

وی در ادامه افزود: اما نباید فراموش کنیم که این تنها قدم اول ما و در واقع گام نخست برای رسیدن به هدف نهایی بود. این صعود، نتیجه حمایت خانواده فوتبال ایران بود و این گام بدون حمایت فدراسیون، سازمان لیگ، باشگاه‌ها و مربیان برداشته نمی شد.

می خواهیم به عنوان تیم اول گروه صعود کنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: البته باید بدانیم که کار ما در مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 هنوز تمام نشده و یک دیدار مقابل قطر در پیش داریم و می خواهیم به عنوان تیم اول از گروه‌مان صعود کنیم، چرا که برای پرستیژ و جایگاه بین المللی فوتبال ایران بسیار مهم است.

از حالا باید بیشتر کار کنیم

کی روش خاطر نشان کرد: بسیار مهم است که خانواده فوتبال ایران این موضوع را درک کنند که این صعود تنها نقطه آغاز کار ما بود و اگر من برخی خواسته‌ها را دارم، برای این است که فکر می کنم حالا باید بیشتر کار کنیم البته این کار کردن با وظیفه شناسی و تعهد بالاتر توام باشد.

پیشرفت کرده‌ایم اما کافی نیست

وی افزود: من معتقدم ما پیشرفت کرده‌ایم اما در زمان حاضر این برای فوتبال ایران کافی نیست. من می خواهم این پیام روشن را به هواداران فوتبال ایران بدهم که هنوز زمینه‌های فراوانی چه در داخل زمین و چه خارج از آن وجود دارد که ما باید هرچه زودتر در آنها کار و پیشرفت کنیم.

سرمربی تیم ملی ایران ضمن تشریح برنامه‌های این تیم گفت: تصمیم کوتاه مدت ما این است که یک برنامه ریزی خوب در جهت ایجاد تمامی شرایط برای حمایت از بازیکنان و آماده سازی تیم داشته باشیم. در این راه لازم است یک هماهنگی میان تمامی بخش‌هایی که درگیر آماده سازی تیم ملی هستند، ایجاد شود.

برنامه فشرده‌ای پیش رو داریم

وی افزود: ما اکنون برنامه فشرده‌ای پیش رو داریم و باید خیلی متفاوت عمل کنیم. ما نیاز داریم از تمام منابع و پتانسیل موجود در جهت ایجاد فرصت برای بازیکنان‌مان بمنظور انجام تمرین، دیدارهای بین المللی بیشتر استفاده کنیم تا به موفقیت برسیم.

خردادماه سال آینده، ماه سرنوشت سازی است

کی‌روش در ادامه به نکات مهمی اشاره کرد و گفت: جام جهانی برزیل برای ایران از ماه ژوئن 2012 (خرداد 91) آغاز می شود و بدون این ماه فردایی وجود نخواهد داشت. من به تمام همکارانم در باشگاه‌ها، مسئولان، هواداران فوتبال و خلاصه هرکسی که درگیر این موضوع است تاکید می کنم که کار اصلی ما برای صعود به جام جهانی در این ماه است زیرا طی 10 روز سه بازی خواهیم داشت و به همین جهت برای ما رفتن به جام جهانی یا نرفتن با کسب یا از دست دادن 9 امتیاز این سه دیدار بسیار تعیین کننده است.

فقط کار، کار و کار

وی افزود: اطمینان دارم که همه دست اندرکاران فوتبال این دیدگاه من را درک خواهند کرد و ما بازهم نیاز داریم تا برای آماده سازی تیم جهت این سه دیدار مهم در مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا دست در دست هم بگذاریم، البته احتمال دارد ژاپن، کره یا استرالیا برای این مرحله برنامه یا دیدگاه دیگری داشته باشند اما آنچه ما باید انجام دهیم این است: کار، کار و کار.

یک اشتباه ضربه جبران ناپذیری به تیم ملی می زند

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: این پیام من است. البته شاید بازهم اقلیتی با نظر من موافق نباشند که ما به نظر آنها احترام می گذاریم اما همه باید بدانند که تنها یک اشتباه در کار آماده سازی، برنامه‌ریزی، سفرها و... می تواند لطمه جبران ناپذیری به تیم ملی بزند و ما نمی توانیم پذیرای چنین اشتباهاتی باشیم. برنامه ریزی و تدارکات خوب و با هم و همدل بودن خانواده فوتبال، کلید موفقیت ما در این مسیر است.

تشریح جلسه روز پنجشنبه با کفاشیان

کی‌روش سپس درباره جلسه پنجشنبه هفته گذشته خود با رئیس فدراسیون و کناره گیری سرپرست تیم ملی اظهار داشت: این یک جلسه خصوصی و پیرامون برخی مسائلی بود که باید با رئیس فدراسیون مطرح می شد و گزارشی که من باید به ایشان می دادم. بخش دیگر جلسه درباره تمام کارهایی بود که تاکنون انجام شده بود و تصمیم ترابیان هم در این بخش مطرح شد.

از زحمات ترابیان تشکر می کنم، او دوست خوب من است

وی در ادامه افزود: از نظر من کمک‌های ترابیان از زمان ورودم برای تیم ملی فوق العاده بوده و همه باید به تصمیم ایشان احترام بگذارند. آنچه مسلم است اینکه از نقطه نظر حرفه‌ای پس از این تصمیم، ایشان دیگر بطور مستقیم درگیر مسائل تیم ملی بزرگسالان نخواهند بود اما اطمینان دارم با توجه به شناختی که از شخصیت او دارم، هرزمان لازم باشد از حمایت‌شان به عنوان عضوی از جامعه فوتبال ایران برخوردار خواهیم بود و به نوبه خودم از زحمات آقای ترابیان قدردانی کرده و او را همچنان یکی از دوستان خوب خود در فوتبال ایران می دانم.

از منچستریونایتد کپی برداری نخواهیم کرد

کی‌روش درباره اینکه قصد دارد تیم ملی ایران را مانند فرگوسن در منچستریونایتد اداره کند، گفت: آنچه از نقطه نظر حرفه‌ای می توانم در این زمینه بگویم این است که تیم ملی باید هدایت و مدیریت شود اما نه به شکل کپی برداری از یک تیم ملی یا باشگاهی دیگر. آنچه من سعی دارم انجام دهم این است که فرهنگ مدیریت خوبی در تیم ملی ایران حاکم باشد که آنهم برگرفته از فدراسیون ایران و آن چیزی است که شایسته فوتبال ایران است نه کپی برداری و تقلید از دیگران.

همیشه باید یک گام جلو باشیم

کی‌روش افزود: این بدان معنی است که مدیریت تیم ملی باید برآیندی باشد از فرهنگ فوتبال ایران و کارایی بالا با تفکرات مدرن و نوگرایی. باید مدیریتی باشد که بتواند به درخواست‌های بزرگ فوتبال بین المللی پاسخ دهد. پس باید مجموعه ای داشته باشیم با کارایی بالا، پیش بینی‌های درست از لحاظ هماهنگی، سفرها، استراتژی‌ها و اینکه در مسیری که دشوار، جذاب و پرچالش است همیشه یک گام جلو باشیم.

منتظر برنامه‌های AFC هستیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سئوال که برای دیدار با قطر در اسفندماه و سه دیدار مهم خرداد ماه چه برنامه تدارکاتی مدنظر دارد، گفت: برای برنامه ریزی منتظر تصمیم‌های کنفدراسیون آسیا در ارتباط با لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد هستیم. رئیس سازمان لیگ روز 22 نوامبر (سه شنبه اول آذر) جلسه مهمی در مالزی دارد که در آن جلسه این موارد و تاریخ‌های آن مشخص خواهد شد.

نگاه ما نباید فقط به فردا باشد

وی افزود: این موضوع تاثیر زیادی در کار و برنامه ریزی ما خواهد داشت اما آنچه قطعی است و همگان متفق القول آن را قبول دارند، دیدارهای دوستانه بیشتری برای تیم ملی است که بسیار مورد نیاز است. ما نمی توانیم با برنامه ریزی کوتاه مدت در این مسیر پیش برویم. اینکه فقط به فردا فکر کنیم کار سختی نیست و همه می توانند آن را انجام دهند. برخی کارهای موردنظر ما در ارتباط با چند گام جلوتر است و نه فقط فردا.مسوولان و فدراسیون ما نباید فقط به فکر 4 یا 6 ماه آینده باشند بلکه باید فکرشان متمرکز بر جام جهانی 2014 باشد.

باید همیشه ذهنیت پیروزی وجود داشته باشد

کی‌روش تاکید کرد: من فقط به این فکر نمی کنم که به جام جهانی صعود کنیم و گروهی توریست را به ریو ببریم و در پایان دور اول به تهران برگردیم. من به عنوان یک مربی حرفه‌ای می خواهم از تمام فرصت‌ها برای تیم ملی ایران استفاده کنم و برنده باشیم تا زمانی که یک تیم قوی‌تر بیاید و ما را ببرد. از نظر من باید همیشه ذهنیت پیروزی وجود داشته باشد. من نمی خواهم هیچکس را در اطراف تیم ببینم که با سستی کار می کند بلکه ذهنیت ما باید همیشه حرفه‌ای و کسب برد باشد.

همیشه به فکر پیروزی‌های بیشتر هستیم

وی در پایان تصریح کرد: برخی وقتی یک بازی یا یک مرحله را می برند ارضا می شوند. ما به آنها احترام می گذاریم اما ما اینگونه نیستیم. من، مردم، بازیکنان و مسئولان همیشه به فکر پیروزی‌های بیشتر هستیم. من و بازیکنان تیم ایران همکارانی را می خواهیم که جاه طلبی، بلند همتی، مسئولیت پذیری و خواسته های بزرگ و تفکر همیشه بردن و بهترشدن داشته باشند.