یک میلیارد تومان ارزش هدایای اهدایی رئیس جمهور به بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر همایون هاشمی در مراسم رونمایی از هدایای رئیس جمهور به بهزیستی که ظهر یکشنبه در کاخ گلستان برگزار شد، افزود: این هدایا شامل هدایایی می شود که رئیس جمهور در سفرهای داخلی و خارجی خود دریافت کرده است و در جهت منافع جامعه هدف بهزیستی، توسعه فرهنگ مهروزی و مشارکت به فروش خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه اجناس اهدایی مدتی در کاخ موزه گلستان نگهداری خواهد شد، گفت: هدایای رئیس جمهور در زمینه رفع نیاز مددجویان، ایتام و معلولان هزینه می شود.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار امیدواری کرد که این اقدام رئیس جمهور باعث شود مهرورزی و مشارکت در میان سایر مسئولان و آحاد مردم اشاعه یابد.

هدایای اهدا شده شامل سرویس جواهرات اهدایی به همسر رئیس جمهور، ساعتها و خودنویس های قیمتی اهدا شده به شخص رئیس جمهور و ... است.