رویکرد اصلی تأمین اجتماعی تکریم و احترام بازنشستگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی در مراسم گرامیداشت روز خردمندان و بازنشستگان با اشاره به 18 نوع خدمت متنوعی که تأمین اجتماعی به مخاطبان خود ارائه می‌دهد، محوری‌ترین این خدمات را پرداخت مستمری بازنشستگی دانست.



وی عملکرد سازمان تامین اجتماعی را حاصل مشارکت سه جانبه بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت عنوان کرد و افزود: شایسته است نحوه برخورد با کسانی که در دوران اشتغال و فعالیتشان بخشی از حقوق خود را به عنوان حق بیمه نزد تأمین اجتماعی به امانت سپردند از نوع کرامت و احترام باشد نه از روی ترحم.



مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم در این همایش با توجه به شرایط حساس سازمان، همکاری تمامی مخاطبین و شرکای سازمان را ضروری عنوان کرد.



وی افزود: در سال‌های اخیر هزینه‌های سازمان در بخش پرداخت مستمری بازنشستگی و تعهدات بلند مدت رشد صعودی داشته در حالیکه در منابع سازمان به تناسب افزایش بوجود نیامده است.



موسوی اضافه کرد :علیرغم افزایش تعداد بیمه شدگان به علت پرداخت حق بیمه بر مبنای حداقل دستمزد و دارای معافیت بودن اغلب آنان، منابع سازمان به تناسب افزایش نیافته است.



مدیرکل تامین اجتماعی قم، رویکرد سازمان‌های بیمه‌ایی جهان در این شرایط را افزایش نرخ حق بیمه یا افزایش سن بازنشستگی دانست.



از نظر اسلام بازنشستگی دوران کمال یافتگی است



همچنین در این همایش حجت الاسلام دکتر کرمی استاد دانشگاه و حوزه به تبیین نگاه اسلام به دوران بازنشستگی پرداخت.



وی گفت از نگاه دین مبین اسلام دوران بازنشستگی دوران کمال یافتگی است که درصورتی که فرد قدر این دوره زمانی را بداند و به وظایف خود در این دوران از جمله فیض رساندن به اهل بیت خود، دوستان و کسانی که کار او را ادامه می‌دهند و انتقال ارزش‌های خوب خود به دیگران به خوبی عمل کند به اجری عظیم و ثوابی بزرگ دست می‌یابد.



دکتر کرمی در ادامه گفت: بیش از 300 حدیث و روایت از ائمه معصومین درخصوص دوران کمال یافتگی وجود دارد.



عدم تخصیص وام و کمی حقوق از مشکلات بازنشستگان است



در ادامه ترکمان، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قم ضمن قدردانی از همکاری و تعامل اداره کل تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به مهم‌ترین اقدامات انجام شده در خصوص رفاه حال بازنشستگان از جمله بیمه تکمیلی بازنشستگان، پرداخت وام‌های ضروری از محل منابع کانون، استقرار در خانه مهر بازنسشتگان، برگزاری جلسه‌های متعدد با کانون عالی بازنشستگان و پیگیری خواسته‌های آنان و برگزاری اردو‌ها و سفرهای زیارتی و سیاحتی اشاره کرد.



وی اهم مشکلات بازنشستگان را عدم تخصیص وام به مقدار کافی، حقوق کم بازنشستگان باتوجه به هزینه‌های زیاد زندگی و تورم، عدم تخصیص امکانات رفاهی برای بازنشستگان و تأخیر در پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی توسط دولت عنوان کرد.



در پایان هدایایی به قید قرعه بین بازنشستگان اهداء شد همچنین تعداد 14 فقره وام قرض الحسنه 20 میلیون ریالی توسط بانک رفاه کارگران استان قم به قید قرعه بین بازنشستگان توزیع شد.



در ابتدای همایش پیام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت روز خردمندان و بازنشستگان توسط مدیرکل استان قرائت شد.

