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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

برداشت زعفران در جواد آباد ورامین آغاز شد

برداشت زعفران در جواد آباد ورامین آغاز شد

ورامین – خبرگزاری مهر: برداشت زعفران در بخش جواد آباد از توابع شهرستان ورامین آغاز شد و تا دهه اول آذرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت زعفران از سه گل در هر پیاز شروع شده و طی چند روز آینده به 10 گل در هر پیاز نیز خواهد رسید که اوج برداشت محصول است و پس از آن مجدد رو به کاهش می رود.

در حال حاضر سه هزار و 500 مترمربع زمین در جوادآباد زیر کشت زعفران است که از این زمین، بالغ بر 4.5 کیلوگرم زعفران خالص و خشک  تولید می شود و این مقدار، نسبت به شهرهایی که کشت اصلی آنها زعفران محسوب می شود، رقم بسیار بالایی است.

اکنون حدود 20 تن پیاز زعفران آماده محصول دهی است که هر روزه گلهای آن توسط نیروهای انسانی، جمع آوری و جدا سازی شده و کلاله های گل زعفران پس از جداسازی، خشک شده و با بسته بندی "زعفران حاج حسین قمیان" در بازار ارائه می شود.

این زعفران مرغوب بدون هیچ گونه افزودنی، یکی از خالص ترین و مرغوب ترین زعفرانها در بازار محسوب می شود که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

کد مطلب 1464414

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