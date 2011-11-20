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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

احمدی:

طرح بازرسی افتخاری ادارات در گنبد اجرا شد

طرح بازرسی افتخاری ادارات در گنبد اجرا شد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس از اجرای طرح بازرسی افتخاری ادارات شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر یکشنبه در جلسه بازرسان افتخاری افزود: گروه بازرسان باید در نهایت انصاف و امانت به امور بازرسی بپردازند.

وی از تشکیل کارگروه بازرسی شهرستان خبرداد و گفت: طرح بازرسان افتخاری ادارات برای افزایش رضایتمندی مردم از دستگاههای اداری تشکیل شده است.

احمدی با بیان اینکه بازرسها عیون نظام هستند افزود: گروه بازرسان باید در نهایت انصاف و امانت به امور بازرسی بپردازند.
 
وی با تاکید بر اینکه بازرسان زمینه ارتقای خدمت‌رسانی را فراهم می‌کنند عنوان کرد: اقدام بازرسان خدمت رسانی دستگاهها را تقویت می‌کنند.
 
وی همچنین افزود: در این خصوص شرح وظایف را باید مدون کنیم و این طرح در راستای تکریم ارباب رجوع انجام می‌شود.
کد مطلب 1464415

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