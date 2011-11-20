طرح بازرسی افتخاری ادارات در گنبد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر یکشنبه در جلسه بازرسان افتخاری افزود: گروه بازرسان باید در نهایت انصاف و امانت به امور بازرسی بپردازند.

وی از تشکیل کارگروه بازرسی شهرستان خبرداد و گفت: طرح بازرسان افتخاری ادارات برای افزایش رضایتمندی مردم از دستگاههای اداری تشکیل شده است.



احمدی با بیان اینکه بازرسها عیون نظام هستند افزود: گروه بازرسان باید در نهایت انصاف و امانت به امور بازرسی بپردازند.



وی با تاکید بر اینکه بازرسان زمینه ارتقای خدمت‌رسانی را فراهم می‌کنند عنوان کرد: اقدام بازرسان خدمت رسانی دستگاهها را تقویت می‌کنند.



وی همچنین افزود: در این خصوص شرح وظایف را باید مدون کنیم و این طرح در راستای تکریم ارباب رجوع انجام می‌شود.