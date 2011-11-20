شهرستانهای شرقی لرستان لرزید/ وقوع 4 زمین لرزه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستانهای شرقی لرستان از ساعت 8 صبح امروز شاهد وقوع چهار زمین لرزه بودند که آخرین آنها در شهرستان ازنا رخ داده است.

در نخستین زمین لرزه که به شدت 3 ریشتر رخ داده همزمان با ساعت 8 و 6 دقیقه و 50 ثانیه شهرستان ازنا تکان خورد.

همچنین در دومین زلزله برای بار دوم شهرستان ازنا در زلزله ای به شدت 3 ریشتر در ساعت 8 و 14 دقیقه و 37 ثانیه لرزید.

در زلزله بعدی این بار شهرستان الیگودرز بود که تکان خورد تا وقوع زلزله 3.6 ریشتری در ساعت 8 و 42 دقیقه و 27 ثانیه مردم را وحشت زده کند.

مطابق آخرین گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 9 و 10 دقیقه و 20 ثانیه شهرستان ازنا دوباره در زلزله ای 2.6 ریشتری تکان خورد تا شهرستانهای شرقی لرستان امروز شاهد چهار زمین لرزه باشند.

مطابق اخرین پیگیریهای خبرنگاران مهر هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی منتشر نشده است.