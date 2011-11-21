جبهه پایداری درپی وحدت با جبهه متحد اصولگرایان است

حجت الاسلام مجتبی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که حضور تعدادی از اعضای جبهه پایداری در همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان آیا نشان از تصمیم برای پیوستن به این جبهه است، گفت: ما دوست داریم وحدت داشته باشیم و با وحدت موافقیم، معتقدیم دوستان اصولگرا باید با هم باشند و اصولی فکر کنند.

وی ادامه داد: ما آیت الله مهدوی کنی را دوست داریم اما در این مدت خیلی‌ها به جای ما صحبت کردند که بهتر است توبه کنند و به جای کسی حرف نزنند و هر کسی حرف خود را بزند کسی قیم نمی خواهد.

آقاتهرانی در پاسخ به این سئوال که تصمیم جبهه پایداری برای حضور در انتخابات و وحدت با سایر اصولگرایان چیست، گفت: ما پیش از این گفتگوهایی با جبهه متحد داشته ایم که این گفتگوها هنوز ادامه دارد و باید ببینیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید.

وی خاطر نشان کرد: ما دوست داریم اعضای جبهه متحد به اصولی که خودشان گفتند و منشوری که تدوین کردند پایبند باشند. اصل اولیه مورد قبول ما هم تبعیت بدون چون و چرا از مقام ولایت است اما ممکن است ما احساس کنیم خواسته های مقام معظم رهبری در مواردی تامین نشده که البته دوستان می گویند تامین شده است.

دبیر کل جبهه پایداری ادامه داد: نمی توانم آینده را پیش بینی کنم که چه می شود و علم غیب ندارم اما می توانم بگویم که ما همچنان دنبال وحدت و گفتگو هستیم. اینکه بین اصولگرایان اجماع شود خوب است شکی ندارم که این خواسته هر اصولگرایی است.

آقاتهرانی ادامه داد: صحبتی که افراد جبهه پایداری دارند این است که حضور برخی افراد در کمیته 8+7 چه توجیهی دارد. ما معتقدیم حضور آنان با ساختاری که خود آقایان قبلا بیان کردند همخوانی ندارد.