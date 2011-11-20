واحدهای مجاز عرضه طلا و سکه مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم بیات با اشاره به برگزاری همایش کیفیت و استاندارد گفت: امسال علاوه بر شرکت‌های نمونه تولیدکننده کالای استاندارد در سطح استان، یک شرکت خدماتی نمونه نیز معرفی می‌شود و به تدریج تمرکز بر سایر شرکت‌های خدماتی دارای نشان استاندارد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل اداره تحقیقات صنعتی و استاندارد ایران افزود: در این مراسم از 22 واحد تولیدی و خدماتی از بین دوهزار و 500 واحد فعال سطح استان که طی سال گذشته استانداردهای ملی را در فرآیند تولید و ارایه خدمات رعایت کرده و به توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد اقدام کرده اند، تقدیر و به آن ها لوح تقدیر و تندیس طلایی استاندارد تقدیم می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد، ملموس کردن حضور استاندارد در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، الگوسازی برای واحدهای تولیدی وخدماتی و ایجاد حساسیت در نهادهای دولتی، مراکز تصمیم گیری و همچنین آحاد جامعه به مقوله استاندارد و کیفیت عنوان کرد.

بیات ملاک انتخاب واحدهای تولیدی نمونه را حفظ و استمرارکیفیت و استاندارد، رعایت استانداردهای ملی ونداشتن نواقص جزیی، ارتقای سطح تکنولوژی و روش ساخت تولید، حرکت در راستای استقراراستانداردهای مصرف انرژی، داشتن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، داشتن مسوول کنترل کیفی تایید صلاحیت عنوان کرد.

به گفته وی، در رابطه با آزمایشگاههای همکار نیز انجام دقیق آزمون ها براساس پارامترهای مشخص شده استاندارد، انجام بازده زمانی در انسجام آزمون های مشخص شده، استفاده و بکارگیری نیروی انسانی واجد صلاحیت و رعایت تعرفه های اعلام شده از سوی سازمان استاندارد در ارتباط با آزمون های صورت گرفته مورد توجه بوده است.

6 کلینیک استانداردسازی در 6 شهرک صنعتی استان تهران

بیات با اشاره به فعال شدن کلینیک های خدمات استاندارد در 6 شهرک صنعتی استان تهران شامل شهرک های خاوران، عباس آباد، نصیرآباد، خاتون‌آباد، چرم شهر و شمس‌آباد گفت: در این کلینیک ها انواع خدمات دبیرخانه ای، بازرسی، نمونه برداری، آزمون، خدمات آموزشی، تدوین استانداردهای کارخانه ای، شناسایی واحدها و مشکلات فرآیند تولید و همچنین ارایه رهنمود به منظور حل معضلات با هدف حذف ترددهای مکرر به تهران، کاهش تصدی گری، تسهیل و تسریع در فرآیند استاندارد سازی و ارایه خدمات در نزدیک ترین محل، در اختیار واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان های استان تهران قرار می گیرد.

به گفته وی این کلینیک ها به عنوان دفاتر پیشخوان معرفی شده و خدمات آن ها الزاما از سوی شرکت های حقیقی و حقوقی که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تایید صلاحیت شده اند ارایه می شود.

بیات با اشاره به کاهش هزینه ها و مسیر استانداردسازی و دسترسی آسان مدیران به عنوان نتایج مطلوب تاسیس این کلینیک‎‌ا، افزود: این اقدام در سطح تجربه ونقطه شروع بوده و هنوز در سایر استان ها اجرایی نشده است که البته پس از تکمیل مراحل و رفع مشکلات احتمالی، پس از مدتی در سایر استان ها نیزاجرایی خواهد شد.

ورود کالاهای بی‌هویت به کشور ممنوع

مدیرکل اداره تحقیقات صنعتی و استاندارد استان تهران در این نشست از اصلاح و نظام مند شدن فرآیند واردات کالا خبر داد و گفت با تمهیدات جدید در نظر گرفته شده امکان نظارت بر استاندارد نه تنها از سوی شرکت ها و ادارات استاندارد، بلکه توسط خود مردم نیز امکان پذیر شده است.

وی با اشاره به تحولات گسترده در فرآیند اصلاح استاندارد صادرات و واردات کالا گفت: در سیستم جدید، نمونه ای از کالاهای وارداتی قبل از ورود به کشورباید در آزمایشگاه های استاندارد و همچنین شرکت های بازرسی کیفیت تایید شوند و سپس با بارکدی که از سوی سازمان توسعه تجارت و شرکت ایران برای آن ها صادر شده و نصب آن هاروی تمام بسته های وارداتی الزامی است، مجوز ورود دریافت خواهند کرد.

به گفته بیات، در این بارکدها مشخصات کالا، نام وارد کننده ، مبادی ورودی، کشورصادرکننده و ... مشخص شده و با نرم افزاری که روی گوشی های همراه نصب می شود قابل شناسایی است. این بارکدها به مصرف کننده نشان می دهد که کالای مورد نظراز چه سطح استانداردی برخوردار است و آیا اصلی، استاندارد و مورد قبول و یا جعلی و غیراستاندارد است. به این ترتیب هر کالایی از این پس با هویت وارد کشور می شود.

وی افزود: به همین منظورآزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فنی کالا و نمونه برداری ملی و بین المللی در گمرکات استان تهران مستقر می شوند تا نظارت بر استانداردهای واردات و اریه خدمات استاندارد به طور مستقیم در محل گمرکات انجام شود.

به گفته بیات، با استقراراین آزمایشگاه ها، شرکت های بازرسی در تمام گمرکات تهران حضور فعال خواهند داشت و نمونه های ورودی ممهور و محصور می شوند و امکان جابجایی نخواهند داشت تا اظهارنامه و هولوگرام ممهور شده به آزمایشگاه ارسال شود و هویت کالاها مورد بررسی قرار بگیرد.

واحدهای مجازعرضه سکه تعیین شدند

وی اظهار داشت: 61 واحد عرضه کننده مجاز سکه در استان تهران از سوی اداره کل استاندارد استان تهران تایید شدند تا راه برعرضه سکه های بدون استاندارد بسته شود.

بیات با اشاره به اقدامات گسترده انجام شده در بازار طلا گفت: با همکاری اداره استاندارد، سازمان تعزیرات، ناجا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته دو هزار و 100 مورد نمونه برداری و بازرسی در سطح استان انجام شد و نتایج بررسی ها نشان می دهند که نزدیک به 93.17 درصد نمونه ها با استاندارد انطباق داشته اند. در 7 ماهه اول امسال نیز یک هزار 400مورد نمونه برداری داشته ایم که 60 مورد اعلام جرم در رابطه با متخلفین اتفاق افتاده، 15 کیلوگرم کالای قاچاق شناسایی شده و 998 عدد سکه پارسیان غیراستاندارد کشف شده است.

وی با اشاره به این که مردم هنگام خرید باید توجه داشته باشند که عیار اعلام شده متناسب با کالای خریداری شده باشد، در مورد سکه های پارسیان گفت: سکه های پارسیان از نظر وزن و عیار مشکل داشته اند اما طبق هماهنگی با اتحادیه، مردم می توانند با برگرداندن سکه ها به فروشنده قیمت طلای خود را پس بگیرند.

بیات با اعلام صدور یک هزار و 137 مورد کد شناسایی برای تولیدکنندگان طلا در سطح استان گفت: با هاهنگی های انجام شده با اتحادیه طلافروشان، از این پس با عرضه کنندگان بدون کد برخورد خواهد شد. از سوی دیگر مردم هم به هنگام خرید باید به کد تولید کننده کالا در پشت محصول توجه داشته باشند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

شهربازی‌ها در حال استانداردسازی هستند

مدیرکل اداره تحقیقات صنعتی و استاندارد استان تهران گفت: تاکنون از 12شهر بازی استان تهران که مورد بررسی قرار گرفته اند، 7شهربازی درحال برطرف کردن نواقص هستند و تنها یک شهربازی در بومهن به دلیل غیراستاندارد بودن پلمپ شده است.

بیات افزود: بخشی ازوسایل بازی و تفریحی غیر استاندارد شهرهای بازی و بوستان های استان تهران را از دسترس شهروندان خارج کرده‌ایم.

وی گفت: در پارک های محله شهرداری تهران نیز یک هزار و807 وسیله در پنج منطقه 10،11،17 ،21و 22 مورد بررسی قرار گرفته اند که اخطارهای لازم برای تعمیر و اصلاح آن ها به شهرداری وبهره برداران داده شده است ودرحال رفع نقص هستند.

بیات افزود: در شهر تهران بالاترین ضریب ایمنی و استاندارد مربوط به منطقه11 شهرداری با 77/77 درصد است.

به گفته وی، به منظور ایمن سازی وسایل بازی مورد استفاده شهروندان، همه وسایل بازی بوستان های کوچک و بزرگ استان تا پایان امسال مورد بازرسی و بررسی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به بازدید حدود 271 وسیله غیراستاندارد مستقردر شهربازی ها گفت: این وسایل با استانداردهای ملی مغایر بوده اند که مراتب طی اخطار به شهربازی ها و شهرداری های محله ها و تهران گزارش شده است.

بیات افزود: حدود 4 شهربازی بعد از مدتی عیوب موجود را برطرف کردند، تعدادی نیز بخشی از نقص وسایل را برطرف کرده اند و به مرور در حال برطرف کردن سایر نواقص هستند.

آسانسورهای قبل از سال 82 باید بازدید شوند

مدیرکل اداره تحقیقات صنعتی و استاندارد استان تهران با اشاره به این که ازیک هزار و300 آسانسور مورد بازدید قرار گرفته درمکان های عمومی، 97 درصد آن ها مردود اعلام شده است گفت: این بازدیدهانشان می دهند که آسانسورهای بسیاری از اماکن عمومی نظیربیمارستان ها، شهرداری ها، ادارات عمومی و وزارتخانه‌ها که بسیاری از آن ها متعلق به قبل از سال 82 بوده اند با شاخص های استاندارد تفاوت معناداری دارند.

وی افزود: در حال حاضر بازدید از آسانسورهای قبل از سال 82 را در دست انجام داریم و این کار را از اماکن عمومی شروع کرده ایم. اخطارهای لازم را هم داده ایم .مسوولان و مدیراجرایی این سازمان ها و ادارات استقبال خوبی در استانداردسازی آسانسورها کرده و در حال رفع مشکلات هستند.

بیات، صدور فراخوان برای آسانسورهای خانگی را از برنامه های دیگر این اداره کل در جهت ایمنی شهروندان عنوان کرد و گفت: در این فراخوان از شهروندان خواهیم خواست با مراجعه به سایت ما و تنها با درج آدرس، نام شرکت سازنده و نصاب آسانسور، مراحل استانداردسازی را به طور رایگان انجام دهند.

وی ادامه داد: در ساختمان های جدید نیزهر نصاب آسانسور با مراجعه به اداره کل استاندارد، یک کد رهگیری می گیرد تا کیفیت آسانسور مورد مشخص شود و مالکان نیز با مراجعه به سایت اداره کل استاندارد می توانند موارد مورد نظر خود را پی گیری کنند. این طرح در آینده می تواند به استانداردسازی آسانسورها کمک زیادی کند.