تیم ملی ایران از سد ژاپن گذشت/ پیروزی مقتدرانه شاگردان "ولاسکو"

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران در این دیدار که از گروه A رقابت‌ها در سالن "نیپون گایشی" شهر ناگویا برگزار شد، با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید.



حمزه زرینی تلاش می کند توپ را از دفاع ژاپن رد کند

ایران ست نخست این دیدار را تحت تاثیر شرایط سالن با نتیجه 17 به 25 به ژاپن واگذار کرد اما ست دوم با نتیجه 25 بر 20 به سود ایران به پایان رسید. در ست سوم مسابقه شاگردان خولیو ولاسکو به کار بزرگی دست زدند و در حالی که با نتیجه 21 به 23 از ژاپن عقب بودند، در نهایت با حساب 25 بر 23 به پیروزی رسیدند. والیبالیست‌های ایرانی در ست چهارم و پایانی با نتیجه 25 بر 15 حریف خود را شکست دادند تا گام نخست را محکم برداشته باشند.

ایران در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد نیز با نتیجه 3 بر صفر مقابل ژاپن به برتری رسیده بود.

تیم والیبال ایران فردا دوشنبه در دومین دیدار خود در گروه A رقابت‌های جام جهانی والیبال با کوبا دیدار خواهد کرد و روز سه شنبه هم به مصاف صربستان می رود.