بدهی 30000 میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی/ حق کارگران ادا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم صادق زاده در دیدار با مسئولان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با ابراز تاسف از یکسویه نگری دولتمردان به مشمولان سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال جهاد اقتصادی شد.

وی با اشاره به حق الناس بودن دارایی های سازمان تامین اجتماعی گفت: هیچ سازمانی حق دخل و تصرف در دارایی های این سازمان را ندارد.

صادقزاده با اشاره به مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان خواستار ارتقای جایگاه و منزلت، ارتقای توانمندی آنان از طریق آموزشهای لازم، تامین منافع و تامین امکانات رفاهی بازنشستگان شد.

کریم صادق زاده همچنین از اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و همچنین وجود تبعیض بین بازنشستگان کشوری و لشگری با کارگران انتقاد کرد و افزود: بیمه عمر شامل کارگران بالای 70 سال نمی شود این درحالی است که بازنشستگان کشوری و لشگری تا پایان عمر از امتیاز بیمه برخوردار هستند.

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز گفت: ما انتظار داریم افزایش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 89 و 90 براساس نرخ تورم رسمی بانک مرکزی و طرح استیفاریه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ ریاست محترم جمهوری اسلامی اجراء شود و به نگرانی های بازنشستگان خاتمه دهند.

وی در ادامه خواستار حل مسائل و مشکلات و معضلات کلان جامعه بازنشستگان توسط مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اسلامی ایران شد.