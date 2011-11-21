حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی در مورد کارکردهای فلسفه در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: شاید فلسفه قدیمی ترین علم مدون و منظمی باشد که تاریخ فرهنگ بشر با آن آشناست. قبل از یونان هم در ایران و هند و چین ریشه‏هایی داشته است.

وی گفت:‌ تطور ذهن بشر در خط معارف از فلسفه شروع می‏شود و پاسخ به سؤالات کلی انسان درباره جهان و وجود از این علم مطالبه می‏شود. هرچند که امروزه فلسفه از علم جدا شده است و علم و علوم تربیتی با برنامه ریزی راه سعادت انسانها را نشان می‎‏دهند اما هنوز هم به سؤالات کلی انسان، فلسفه جواب می‎دهد و پایه علم، علیت است و علیت در فلسفه مطرح است.

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در مورد ویژگیهای فلسفه اسلامی هم گفت: اگر چه اسلام عقل را ریشه فلسفه متافیزیک و الهی مطرح می‏کند اما به جهت سعه صدر و جامعه باز که اسلام به عقل و علم داده در تمدن اسلامی از فلسفه یونان استقبال شد و دارلحکمه در دوران عباسیان در بغداد تأسیس شد که به ترجمه آثار فلسفی یونانیان پرداختند.

وی افزود: اگر فارابی و ابن سینا را مظهر تجلی علوم یونانی با بینش اسلامی بدانیم که مسائل زیادی نیز بر آن افزودند ملاصدرا نیز در حرکت جوهری و بقای روح نظریات بکر و بدیعی در فلسفه اسلامی ارائه داده که از ویژگیها و ابتکارات فلسفه اسلامی است.

ثقفی در مورد اینکه چگونه می‎شود فلسفه اسلامی را در زندگی مردم عادی جاری و ساری ساخت گفت: در زندگی نخبگان جامعه می‎شود آن را وارد کرد. آنها باید توجه داشته باشند امروز که علم غرب دنیا را پر کرده ما هنوز مکتب زنده‏ای در قلمرو اخلاق و وجود شناسی و فلسفه الهی حتی زیبایی شناسی داریم. تأکید نظام هم بر احیای فلسفه اسلامی است زیرا امام راحل خود فیلسوف بودند و تأسیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا در ایران و شعبه‏های آن در خاورمیانه جامعه را به تأمل و مطالعه در فلسفه اسلامی سوق می‏دهد که از کارهای خوب جمهوری اسلامی در عمومی سازی فلسفه اسلامی است که باید احیا و بازسازی شود.