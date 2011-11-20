انتشار آگهی مفقودی سگی به نام صدام در مرند!

به گزارش خبرنگار مهر، در این آگهی که در شماره اخیر هفته نامه خوش خبر به چاپ رسیده آمده است: یک قلاده سگ تربیت یافته به نام صدام مفقوده گردیده است. از یابندگان آن و یا کسانی که اطلاعی در مورد آن دارند درخواست می گردد با شماره های درج شده تماس حاصل کنند.

در این آگهی جالب اضافه شده است: به یابنده صدام سه میلیون ریال مژدگانی داده خواهد شد.

این برای دومین بار طی روزهای گذشته است که مطبوعات آگهی هایی از این دست را چاپ می کنند.

پیشتر نیز آگهی "بیعت اتباع کشور عربستان سعودی مقیم خراسان" نیز چاپ شده بود که البته این مورد شگفتی محافل سیاسی را به همراه داشت.