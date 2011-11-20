معاون سابق تربیت بدنی قم مدیر کل ورزش و جوانان گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بابایی که سابقه معاون توسعه امور ورزش و همچنین مدیریت برنامه ریزی، آموزش و تحقیقات اداره کل تربیت بدنی استان قم را در کارنامه دارد و از نیروهای تحصیل کرده و با سابقه محسوب می‌شود رسما به عنوان مدیرکل جدید اداره ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شد.



بابایی که اصالتا گیلانی است، به پیشنهاد معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استانها در در حکمی از سوی دکتر محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به عنوان مدیر کل جدید ورزش و جوانان گیلان منصوب شد و مدیریت خود را در این اداره کل از روز شنبه 28 آبان ماه آغاز کرد.



در حکم وزیر ورزش و جوانان آمده است: امید است با اتکال به خداوند منان و بهره مندی از اخلاص، تلاش و همراهی سایر کارکنان، ورزشکاران و برنامه ریزان امور جوانان استان در انجام امور موفق و منصور بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی و استفاده از توانمندی منابع انسانی متعهد و انقلاب و همچنین حسن ارتباط با قهرمانان و صاحب نظران عرصه جوانان و امور فرهنگی و ورزشی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف استان گیلان فراهم گردد.