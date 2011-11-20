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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

بیرانوند مطرح کرد:

سالانه 348 هزار تن محصول زراعی در خرم آباد تولید می شود

سالانه 348 هزار تن محصول زراعی در خرم آباد تولید می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد گفت: در حال حاضر به صورت سالانه بیش از 348 هزار تن محصول زراعی در این شهرستان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بیرانوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری خرم آباد با اشاره به میزان تولیدات زراعی مرکز استان لرستان در سال اظهار داشت: میزان تولیدات کشاورزی خرم آباد سالانه 348 هزار تن است.

وی با اشاره به اراضی کشاورزی شهرستان خرم آباد بیان داشت: در حال حاضر بیش از 110 هزار هکتار اراضی کشاورزی در این شهرستان وجود دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد یادآور شد: از این میزان بیش از 25 هزار هکتار اراضی آبی و ما بقی به صورت دیم کشت می شود.

بیرانوند با اشاره به میزان سطح زیر کشت محصول گندم در خرم آباد عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 57 هزار هکتار از اراضی خرم آباد زیر کشت محصول گندم دیم و آبی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید سالانه 37 هزار تن محصول جو در شهرستان خرم آباد ادامه داد: همچنین میزان تولید سالانه حبوبات در این شهرستان بیش از 17 هزار و 600 تن است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد یادآور شد: میزان تولیدات ذرت در این شهرستان سالانه 32 هزار تن است.

کد مطلب 1464446

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