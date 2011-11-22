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۱ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۶

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر:

جبهه متحد اصولگرایان شاخص‌های شایستگی کاندیداها را تعیین کند

جبهه متحد اصولگرایان شاخص‌های شایستگی کاندیداها را تعیین کند

عضو شورای داوری فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی وظیفه مهم جبهه متحد اصولگرایان را انتخاب کاندیداهای لیست اصولگرایان بر مبنای شاخص های شایستگی به دور از فشارهای احزاب و گروه های عضو جبهه خواند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر روند وحدت اصولگرایان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همه نشانه‌ها حکایت از وحدت حداکثری اصولگرایان دارد و جبهه پایداری نیز به فرآیند وحدت خواهد پیوست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تعیین شاخص‌های شایستگی و تطبیق این شاخص ها بر کاندیداهای اصولگرایان را وظیفه اصلی جبهه متحد اصولگرایان خواند.

مصباحی مقدم تاکید کرد:‌ مبنای انتخاب کاندیداهای جبهه اصولگرایان باید شایستگی افراد باشد و نباید فشار احزاب و گروه‌های عضو جبهه متحد را مبنای انتخاب کاندیداهای اصولگرا قرار داد.

وی افزود:‌ اگر شاخص‌های شایستگی در انتخاب کاندیداها مورد توجه قرار نگیرد نظام خسارت خواهد دید و مجلس قوی شکل نخواهد گرفت.

کد مطلب 1464449

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