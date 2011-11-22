حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر روند وحدت اصولگرایان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همه نشانه‌ها حکایت از وحدت حداکثری اصولگرایان دارد و جبهه پایداری نیز به فرآیند وحدت خواهد پیوست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تعیین شاخص‌های شایستگی و تطبیق این شاخص ها بر کاندیداهای اصولگرایان را وظیفه اصلی جبهه متحد اصولگرایان خواند.

مصباحی مقدم تاکید کرد:‌ مبنای انتخاب کاندیداهای جبهه اصولگرایان باید شایستگی افراد باشد و نباید فشار احزاب و گروه‌های عضو جبهه متحد را مبنای انتخاب کاندیداهای اصولگرا قرار داد.

وی افزود:‌ اگر شاخص‌های شایستگی در انتخاب کاندیداها مورد توجه قرار نگیرد نظام خسارت خواهد دید و مجلس قوی شکل نخواهد گرفت.