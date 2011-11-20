افزایش همکاری های علمی آذربایجان شرقی و تاتارستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت امنای خانه ریاضیات آذربایجان شرقی با تاکید بر پیش‌بینی برنامه‌های لازم برای استفاده از فرصت این سفر بیان کرد: یکی از محورهای این سفر ارتباطات علمی دو طرف است و باید از ظرفیت خواهرخواندگی تبریز و قازان (پایتخت تاتارستان) در جهت افزایش روابط در حوزه‌های علم و فناوری استفاده شود .

وی در همین زمینه از خانه ریاضیات آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز خواست برنامه‌ها و پیشنهادهای لازم برای طرح در مذاکرات هیئت های علمی آذربایجان شرقی و تاتارستان را تدوین و آماده‌سازی کنند .

بیگی همچنین با اشاره به پذیرش دانشجویان تاتارستانی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تاکید کرد: اقداماتی از این قبیل مثبت ارزیابی می شود و باید به طور متقابل از سوی هر دو طرف ادامه یابد .

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تاکید بر توجه به حوزه‌های ناشناخته ریاضیات اظهار داشت: تاثیر ریاضیات باید در زندگی روزمره مردم مشاهده شود و این موضوع می‌تواند زمینه کاری آینده خانه ریاضیات استان باشد .

مدیر خانه ریاضیات آذربایجان شرقی هم در این جلسه از به رسمیت شناخته شدن خانه‌های ریاضیات ایران در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) خبر داد .

سیروس فرهنگی همچنین با ارائه گزارشی از حضور تیم‌های ریاضی آذربایجان شرقی در المپیادهای علمی گفت: در حالی که امروزه تحقیقات یکی از مهم‌ترین زمینه‌های کاری ریاضیات به شمار می‌رود ولی بخش تحقیقاتی خانه‌های ریاضیات هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده و امیدوارم توجه بیشتری در این خصوص صورت گیرد .

در این جلسه کلیات طرح‌های پیشنهادی خانه ریاضیات تصویب و تامین منابع مالی آنها به توافق خانه ریاضیات، اداره کل آموزش و پرورش و معاونت برنامه‌ریزی استانداری موکول شد .